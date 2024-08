Budapest annyiszor rendezett (volna) olimpiát: már felvetődött az első, 1896-os alkalomkor fővárosunk neve, hiszen éppen az ezeréves államiságot ünnepeltük, aztán 1920-ban már biztos befutónak számítottunk, csak közbeszólt valami piszlicsáré világháború meg az abból támadt zűrzavar.

Aztán 1944-ben megint esélyesek voltunk, de újra volt valami gond a történelemben.

Azóta, vagyis amióta Európát felosztották keletre meg nyugatra, előbbinek, a páriának az országai elvétve rendezhetnek jelentős sporteseményt, mert ugye az egyenlőség jegyében vannak a világoskékek meg a sötétkékek, ahogy a vicc mondja.

Pedig képesek volnánk rá, és meg is érdemelnénk. Ha Athén, Montreal meg tudta rendezni, nekünk is menne. A Duna pedig tisztább, mint a Szajna. Mondják meg, miért tarthatnak egyes városok háromszor is, miért rendezhet a 26 milliós Ausztrália a világ alsó sarkában folyton-folyvást? Mielőtt naivnak néznének, leszögezem: tudom, hogy a pénz, az üzlet és a hatalom számít, illetve az ezek generálta még több pénz és hatalom. A coubertini szent eszméket régen eltemette a politika és az üzlet, véglegesen valahol éppen 1920-ban.

A rendezés egy igazságos világban járna nekünk: mi vagyunk az elsők abban a rangsorban, amely a legtöbb aranyat nyert, de olimpiát még nem rendezhetett országokat tartja számon.

Tudom, hogy egy ilyen olimpia hatalmas összeg, ráadásul a megosztott ország egyik fele hallani sem akar róla, a másik viszont holnap nekikezdene. A szükséges létesítmények közül azért sok áll már, szóval mi kell még? Mondjuk az, hogy egy múlt nélküli sivatagi olajország vezetői ne kenjék meg a NOB tisztségviselőit, és Katar ne hap­polja el előlünk 2036-ban. Legyen úgy.