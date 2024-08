Árvay István mosonmagyaróvári polgármester közösségi oldalán tette közzé, hogy minden idők legnagyobb összege, 601.025 forint gyűlt össze. A városvezető köszönetet mondott az adakozóknak, a halászlé elkészítését vállaló mosonmagyaróvári vendéglátósoknak és nyugdíjasközösségeknek, az osztásban segítő Margaréta és a Majoroki Nyugdíjasklub, továbbá a Mosoni Szépkorúak Klubja tagjainak.

A Szigetközi Állatvédő Liga fő célja a prevenció. Amint azt Légrádi Balázs alapító, aki korábban az év embere is volt a térségben, elmondta: iskolákban, munkahelyeken, fiataloknak és felnőtteknek is tartanak a felelős állattartásról előadásokat. Rászoruló családokat is támogatnak az állatok élelmezésében, de az állatorvosi vizsgálatokhoz, oltásokhoz is hozzájárulnak.

Légrádi Balázs a Városüzemeltető és Fenntartó Kft. munkatársaként a gyepmesteri telepen élő állatokról is gondoskodik. Büszkén mondta, hogy évek óta nincs altatás a telepen. Jelenleg egyébként öt kutyáról gondoskodik, közülük négyen gazdára várnak.