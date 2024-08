Amint arról többször beszámoltunk, hiánypótló, országosan is egyedülálló anyagot állított össze a Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület a Lajta-parti város műemlékeiről. Mosonmagyaróvár 72 országosan jegyzett és védett műemlékkel rendelkezik, ami hazai szinten is előkelő szám. Elsőként hat műemlék összegzése készült el, azokról, amelyekről a legbővebb szöveges anyaggal rendelkeztek. 2020-ban további ötöt dolgoztak fel, és egy kisfilm is készült. 2021-ben 20, 2022-ben 28 és tavaly az utolsó 13 műemlék került sorra. Az országos védelem alatt álló épületek felmérése, rendszerezése mellett célul tűzték ki a helyi identitás erősítését, kiemelt építészeti örökségünk megismertetését és a város hírnevének öregbítését is.

A Mosonmagyaróvár műemlékei 270 oldalas kiadvány tulajdonjogát a civil szervezet átadta a helyi önkormányzatnak, de az anyag honlapjukon is elérhető. A kiadványban a nemrégiben felújított óvári vár (felvételünkön) is szerepel.

Fotó: Kerekes István

Eddig még Mosonmagyaróvárra nem ért el ez a díj, mely a városépítők egyik legnagyobb elismerése. A kitüntetést a hetvenkét mosonmagyaróvári műemlék összegzésének, rendszerezésének és kiadásának köszönhetjük, az országosan is egyedülálló munka által találtak minket alkalmasnak erre az elismerésre

– emelte ki érdeklődésünkre dr. Unger András, a Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület elnöke.

A munkát Bella Sándor alelnök, főszerkesztő, Dimény Gábor építészmérnök, műemlékvédelmi szakmérnök, Tuba László történész, ny. könyvtárigazgató, Thuller István helytörténész, Székely Zoltán művészettörténész, múzeum- igazgató, dr. Kalmár Sándor alelnök, szerkesztő, Dimény Luca fotóművész, Moldoványi Géza fotóművész segítette dr. Unger András mellett. A munkához hathatós segítséget nyújtott Kitley Tibor úr, a város főépítésze.



A kiadványból eddig 50 díszkiadás készült, amelyeket közintézményekhez (könyvtárak, iskolák, művelődési házak, múzeum, levéltár, önkormányzat) juttattak el.



– A szélesebb körű kiadás jogát az önkormányzatnak átadtuk. Az új városvezetéssel erről egyeztetni kívánunk, hiszen szeretnénk, hogyha a helyiek mellett a turisták számára is egy kézben fogható kiadvány születhetne – emelte ki az egyesületi elnök.

Dr. Unger Andrástól még megtudtuk: most a Mosoni- Duna és a Lajta mentén terveznek folyóparti sétányt. A tervezés mellett támogatókat is keresnek a kivitelezéshez. Ugyan Mosonmagyaróvárt vizek ölelik, mégis el van zárva a folyóktól – ezen szeretnének a városvédők változtatni. Minderről a városvezetés mellett a vízüggyel is egyeztetnek.

A Mosonmagyaróvár műemlékei teljes anyaga mindenki számára elérhető az egyesület honlapján a kiadványok fül alatt.