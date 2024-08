SZÍNHÁZ

Sanctum – Sopron

08. 18., vasárnap, 15.00–16.30

Lővér Kemping, Kőház (Harkai út 34.)

A Sopron városhoz kapcsolódó Sanctum a színházra, a színpadra, az átváltozásra helyezi a fókuszt: a meghívott vendégek pedig a Soproni Petőfi Színház társulatának tagjai.

Műsorvezető: Tallér Edina író.

Résztvevők: Haumann Máté színművész, Labánné Szalai Katalin színművész, Vontszemű Miklós zenész.

Nyikolaj Vasziljevics Gogol: Háztűznéző

08. 18., vasárnap, 19.00

Soproni Petőfi Színház (Petőfi tér 1.)

A Nemzeti Színház és a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház közös produkciója.

A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a [email protected] e-mail-címen szükséges.

FILM

Nyáresti mozi a Jereván lakótelepen

08. 20., kedd, 20.00

Kodály tér

Foglyok – az Oscar-díjas Deák Kristóf filmjének vetítése és közönségtalálkozó, amelynek vendége: Sodró Eliza színművésznő.

Beszélgetőtárs: Lukácsy György filmkritikus, dr. Soós Viktor Attila történész, dr. Brummer Krisztián jogász, politológus.

Fertőrákos

ZENE

Puccini 100 – Piknik 35 nemzetközi gálakoncert

08. 19., 20.00

Fertőrákosi Kőfejtő és Barlangszínház

A Páneurópai Piknik 35. és Giacomo Puccini halálának 100. évfordulójára nemzetközi gálakoncertet rendeznek augusztus 19-én a fertőrákosi Barlangszínházban. A soproni és Sopron testvérvárosaiból (Bolzano, Kempten és Kismarton) érkező zenészekből összeálló, hatvantagú fesztiválzenekar rangos operaénekesekkel idézi fel a Bohémélet, a Turandot és a Manon Lescaut legnépszerűbb, szívhez szóló pillanatait.

Jegyár: 10.990 Ft, 9990 Ft, 7990 Ft.

Sopronkövesd

GASZTRO

Gasztropiknik

08. 18., vasárnap, 14.00

Homokluk

A sopronkövesdi önkormányzat idén is megrendezi a Gasztropikniket.

14.15-től kerekasztal-beszélgetés lesz az EU-ról, melyhez kapcsolódóan kvízt is tartanak. Ezzel egy időben a Hunkun Danc Puszták tart táncelőadást, illetve Szőke András és Bede Róbert stand up műsort ad. A nap folyamán lesznek koncertek, zöldfutás, ugrálóvár, árusok és grillvacsora is.