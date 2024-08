A diákok három táv közül választhattak. Az első szakasz az 500 kilométerre lévő Passauig, Boldog Gizella – Szent István király felesége – ottani sírjáig tartott, ott volt az első pezsgőpukkasztás. A második cél a Duna forrása volt 1000 kilométernél. Miután végighaladtak a folyó mentén a legedzettebbek, kilencen 2000 kilométert tekertek Párizsig, a közel 60 kilométeres városnézéssel együtt. Bár jegy nélkül nem remélték, de néhány versenyre is bejutottak, hogy szurkoljanak a magyar érmekért.

A legkitartóbb bencések Párizsig tekertek.

Fotó: Horváth Tamás

A kétezer kilométeres zarándoklat volt a legnagyobb vállalkozásuk a pannonhalmi diákoknak. Izgalmas útjuk volt. Tekertek bringa-, föld- és közúton egyaránt. A tájékozódáshoz használtak térképet, telefont, de azért így is eltévedtek néha. Aludtak kempingben, szerzeteseknél, de volt, hogy vadkempingeztek. Amerre jártak, megnéztek templomokat, kastélyokat, várakat, fürödtek tóban és a Dunában is.

Egy ilyen kerékpározást nem lehet egyedül végigcsinálni, kell a közösség ereje.

Balesetmentes útjuk során rengeteg kedves támogatóval, segítővel találkoztak. Mindössze három defekttel voltak kénytelenek megküzdeni, no meg a sok váratlan helyzettel. A két hétben fegyelmezetten kellett követni a menetrendet ahhoz, hogy a csapat időben odaérjen Párizsba, ezért ha esett, ha fújt, menni kellett. Útjuk során, de a francia fővárosban is, látván a magyar zászlót, rengetegen érdeklődtek úti céljuk felől, és elismeréssel adóztak teljesítményüknek. Mindenhol nagyon kedvesen fogadták őket, volt, ahol szállást, reggelit, vacsorát kaptak a helyiektől. Bár nem remélték, de bejutottak a versenyekre is.

A teljesítmény megnyitotta a kapukat az olimpiai versenyekre

– Sajnos az olimpiára nem tudtunk belépőjegyeket szerezni, mégis sikerült bejutnunk a versenyekre. Amikor Párizsba érkeztünk, ott bicikliztünk el, ahol a kajak-kenu számokat rendezték. Amikor elmeséltük, hogy kétezer kilométert tekertünk, a jegyszedő, elismerve teljesítményünket, kacsintott egyet, és beengedett bennünket, így láttuk a döntőket, szurkolhattunk a magyaroknak és örülhettünk az érmeknek. Másnap bejutottunk a férfi pólósok bronzmeccsére is, ahol lelkes drukkolásunk átragadt a francia nézőkre is, és együtt szurkoltunk a magyarok győzelméért – mesélte Horváth Tamás, az út szervezője. Arról is beszámolt, hogy több tízezer ember futotta le a férfi maratoni verseny után a több mint 42 kilométeres távot egészen hajnalig, vasárnap pedig látták, ahogy a maratonista hölgyek pár másodperc alatt elsuhantak előttük.