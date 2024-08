A labdák és matracok mellett többen hoztak SUP-ot is a fürdőzéshez. A parton a fák alatti helyek voltak a legkelendőbbek, napozni csak néhány bátor ember mert kifeküdni. Az Aranypart II. szabadstrandján úszómester felügyel a fürdőzőkre, vannak öltözőkabinok és mosdóhelyiség is. Egyetlen szépséghibája, hogy a partközelben, a zöld fű közül többtucatnyi cigarettacsikk fehérlik elő. Jó lenne, ha a fürdőzők olyan állapotban hagynák maguk után a területet, ahogy ők is találni szeretnék érkezésükkor.