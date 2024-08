- A Perseidák az egyik legnépszerűbb meteorraj, hiszen augusztusban figyelhető meg, amikor az időjárási viszonyok is kedveznek. A meteorraj egy üstökös pályamódosulásával kezdődik, amikor a belső bolygók gravitációja miatt vagy egy ütközés következtében olyan pályára kerül, amelynek következményeként elindul a belső naprendszer felé. Ilyenkor a Naphoz közelítve elkezd a világűr vákuumában szublimálni, és az üstökös sűrű víz-, ammónia- és szén-dioxid-jég anyaga gázzá alakul, és magával ragadja a porszemcséket is. El lehet képzelni ezt olyan gázkitörések formájában is, mint amilyen az Armageddon című filmben volt, de inkább egy szelídebb párolgás jellemző, ahol a porszemcséket teríti szét maga körül. Ezek a porszemcsék ugyanúgy az üstökös pályáján maradnak. Amikor pedig a Föld egy ilyen pályát keresztez, amikor a légkörbe belépnek az apró porszemcsék és létrejön a meteorjelenség, akkor láthatjuk tömegével a hullócsillagokat - részletezte Csukovits György.