A hallgatókat az egyetem nemzetközi és stratégiai kapcsolatokért felelős elnökhelyettese, dr. Lukács Eszter köszöntötte, aki megállapította, hogy a Magyarországon működő mintegy 65 felsőoktatási intézmény közül a 6. legjobb a Széchenyi István Egyetem.

Fotó: Molcsányi Máté

– Az egyetem teljes vezetése nevében köszönöm, hogy intézményünket választották. Egy egyetem attól jó, hogy jó hallgatókat vesz fel. Büszkék vagyunk önökre és mindent megteszünk azért, hogy a legmagasabb színvonalú képzésben részesítsük önöket – mondta az elnökhelyettes köszöntőjében, majd arra biztatta a hallgatókat, hogy bátran kérdezzenek, vegyenek részt a pályázatokban, a tudományos munkákban. Felhívta a hallgatók figyelmét arra is, hogy nyitva vannak a hallgatók előtt az Erasmus pályázatok, jelenleg a Pannónia program keretében, ami azt jelenti, hogy akár már 2 napra is el lehet menni külföldi egyetemre, de akár egy éves kurzust is választhatnak. A program segítségével nem csak Európa, hanem a világ legjobb egyetemére, a Massachuset Institute of Technology-ra, azaz közismert nevén az MIT-re is kijuthatnak a győri hallgatók.

A házigazda város, Győr vezetése nevében Boncsarovszky Péter, ifjúságért felelős polgármesteri biztos köszöntötte a gólyákat, akik közül sokan a város középiskoláiból érkeztek. Elmondta, hogy a hallgatói önkormányzat kérésére megkezdték a tárgyalásokat a Volánbusz társasággal arról, hogy egy szemeszter bérletet vezessenek be a hallgatók számára.

Fotó: Molcsányi Máté

A megnyitón a táborozók biztonsága érdekében emlékeztettek a tábor rendjére, illetve annak betartására. Ez szükséges ahhoz, hogy zavartalan legyen az egyetemmel, a hallgató társakkal való ismerkedés és a szórakozás.