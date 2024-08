Az építészeti és építőmérnöki szakmai megoldások, a tervek kidolgozottsága, a makettek minősége és a fenntarthatóság elvének való megfelelés tekintetében együttesen a győri Hild József Építőipari Technikum 11. B osztályos tanulói, Lukács Lili és Fleck Rajmund tervei és előadása minősült a legjobbnak az országos megmérettetésen. A versenyen 10 iskola 18 induló csapata közül az előzetes fordulók után a döntőbe végül hét jutott, közöttük ketten a Hildből. Lukács Lili és Fleck Rajmund magasépítő technikusnak tanul a Hildben. A másik hildes csapat háza – akik az 5–7. helyezést érték el – is érdekes megoldásokat tartalmazott, újrahasznosított anyagokat használt a tervezés során. A csapat tagjai Rácz Zoltán Ákos és Nagy Kristóf a 11. A és Márk Botond a 12. B osztályból. – Tanítjuk a fenntarthatósági elveket órákon is, de akit ezenfelül is érdekel, szakköri keretek közt tud még többletismereteket elsajátítani olyan munkatársaimtól, akik saját praxisukban is ezt használják. Diákjaink felkészítését Sári Attila végezte – mondta Józsa Tamás, a Hild igazgatója.

A bent lakók kényelme is fontos szempont volt. A tervezésen múlt minden: a tájolás fontos, hisz télen a nap besüti a nyertes ház lakóhelyiségeit, behatol az üvegfelületeken és segít a fűtésben, nyáron pedig a jól tervezett árnyékolás révén az üvegeket nem terheli a napsütés, így hűvös marad a ház. A tervezett otthon 107 négyzetméteres, a pályázat szerint 3 gyermekes családnak kellett készíteni, két gyermekszobával.

– A fenntartható építészeté a jövő – mondta lapunknak Fleck Rajmund, aki építészmérnök szeretne lenni, passzív házakat, alacsony energiaigényű házakat tervezne. – Nekem ez hobbim, otthon, a szabadidőmben is ezzel foglalkozom. A ház újrahasznosított építőanyagokból készült. A fő építőanyag a CLT, ami rétegragasztott fa, megújuló építőanyag, illetve a rétegragasztott technológiá- nak köszönhetően nagy szilárdságú. A falak előre gyártott technológiával készültek, így gyorsan összerakhatók. A hőszigetelés fagyapot, a padozat feltöltése energocell, amellyel a hulladék üvegeket hasznosíthatjuk újra.