13 nap 1700 kilométer

– Amennyire lehetséges az EuroVelo 6 útvonalát követjük és igyekszünk a lehető legbiztonságosabban kerékpározható részeken haladni. A terep helyett inkább a távolság jelenti majd a kihívást. Úgy tervezzük, hogy napi 100-120 kilométert teszünk meg, szállástól-szállásig, ehhez elég sokat kell a nyeregben ülni – mondta el az indulás előtt Pálmai-Matis Monika a Tandem-Szem Egyesület elnöke. – Tizenhárom nap tekeréssel és egy pihenőnappal számolunk. Körülbelül 1000 kilométer után, Strasbourgban szeretnénk megnézni az Európai Parlamentet. Ha minden jól megy augusztus 26-án este érkezünk meg Párizsba. Ott szeretnénk megnézni a város főbb látnivalóit, majd 28-án a Paralimpia megnyitóját, és a van rá lehetőség másnap egy sporteseményt is.

Második paralimpiájukra tekernek

Az elhatározás nem a légből jött. 12 évvel ezelőtt a londoni paralimpiára is elkerekezett a csapat.

– A tekeréssel szeretnénk felhívni a figyelmet a parasportolók szélesebb körű elismerésére, valamint a fogyatékkal élők sportolásának fontosságára és arra, hogy sosem késő elkezdeni mozogni. Az egyesületünk 2007-óta a látásukban korlátozott emberek szabadidejének aktív eltöltését igyekszik támogatni. Kerékpáros-, gyalogos- és vízi túrát is szervezünk emellett futunk, sőt futóversenyekre is benevezünk. Másik fő profilunk pedig az érzékenyítés, interaktív feladatokkal mutatjuk be fiataloknak és idősebbeknek egyaránt, hogy milyen kihívások vannak egy látássérült mindennapjaiban.

A kicsi ám annál lelkesebb csapat 2 tandemkerékpáros párossal és két segítővel indult útnak, akik a frissítésben, tolmácsolásban és szerelésben segítenek. A győri indulás helyszínén kisebb tömeg búcsúztatta a tandemeseket, sokan kerékpárral érkeztek a Mobilishez, hogy egy darabon ők is a csapattal tekerhessenek.