Pályázati támogatással fejlesztette a Szili-kút Népfőiskolai Egyesület a kezelésében lévő Zárdamúzeumot. A falu egykori iskolájában alakították ki a bemutatót, mellyel emléket állítanak a községi oktatásnak, az Isteni Megváltó Leányai szerzetesrend nővéreinek. A termekben rendeztek be falusi iskolát, tisztaszobát és mindenképpen megtekintésre érdemes a szinte eredeti állapotában megmaradt, illetve helyreállított kápolna.

Az első helyiség a néprajzi terem, melyben látható a tisztaszoba egy részlete, a vallásos élethez, a búcsújárásokhoz, a születéshez és az elmúláshoz kapcsolódó szokások, emléktárgyak. A második a szakrális terem, ahol megemlékeznek a zárdaiskola létrejöttéről, az Isteni Megváltó Leányai szerzetesrendről, ottani tanítóiról, a Szilban szolgáló egyházi személyekről, az egyházi pályára lépett sziliakról. Itt kapott helyet a falusi iskolai berendezés töredéke is.

A Kisalföldet Lengyel Oszkárné, Szil 2014 és 2019 közti polgármestere, a népfőiskola önkéntese vezette körbe a Zárdamúzeumban és tájékoztatott a legújabb fejlesztésekről.

– A Szili-kút Népfőiskolai Egyesület 2021-ben vette át a Zárdamúzeum kezelését, ami Sacra Velo centrumunk szakrális helyszíne. Annak idején a helyiek segítségével alakítottuk ki, hoztuk létre, társadalmi munkával járultak hozzá a tervek megvalósításához. Szakmai segítséget a Csornai Múzeum adott. Miután a létesítmény kezelését megkaptuk, kerestük a pályázati lehetőségeket. Először kétmillió forintot nyertünk kulturális célokra, amiből szerveztünk kirándulást, színházlátogatást, múzeumi játékokat – számolt be a részletekről Lengyel Oszkárné. – Következő lehetőséget a Magyar Falu Program teremtett számunkra és felújításra nyújtottuk be igényünket. Közel hétmillió forintnyi támogatást kaptunk, amihez a szili önkormányzat adott még egymillió forintot.

A támogatásból az egykori iskolában tulajdonképpen egy közösségi termet alakítottak ki, amelyet ugyancsak pályázati segítséggel rendeztek be. Ott gyerekek számára tartanak majd programokat, például rendhagyó történelemórákat és előadásokat felnőtteknek. A pályázati támogatásból megoldották a fűtést, valamint a vizesblokkot is korszerűsítették. Még egy raktár létrehozása van hátra az épületben.

– Rendszeresen fogadunk látogatókat, legutóbb egy ötvenfős lengyel csoportnak mutattuk meg múltunkat, értékeinket. Büszkék vagyunk rá, hogy a Zárdamúzeum a vármegyei értéktárba is bekerült. A terveink között még egy-egy időszaki kiállítás szerepel, aminek az épület felújított terme adna helyet. Szili művészeknek szeretnénk lehetőséget nyújtani a bemutatkozásra, alkossanak akár művészi, profi szinten, akár amatőr színvonalon – tette hozzá Lengyel Oszkárné.