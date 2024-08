A kínai Bosen Akadémiai Kutatóintézet 2018-ban szervezte meg először az Anyagszilárdsági és Alkalmazott Mechanikai Nemzetközi Konferenciát (MSAM), amelyre a Széchenyi István Egyetem Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Karának dékánhelyettese, prof. dr. Rad Movahedi Majid is meghívást kapott. A kutató azóta is rendszeres résztvevője a rangos eseménynek, és kezdeményezésére idén a szervezők európai partnerként a Széchenyi-egyetemet választották helyszínnek. Az MSAM mellett az intézet által szervezett két másik rendezvénynek is otthont adott a győri campus ezekben a napokban: a 10. Nemzetközi Agrár- és Biológiai Tudományos Konferencia (ABS) és a vele együtt megrendezett 7. Nemzetközi Alkalmazott Biokémiai és Biotechnológiai Konferencia (ABB) mellett a 9. Nemzetközi Konferencia az Új Energiáról és a Jövő Energiarendszereiről (NEFES) esemény házigazdája is a Széchenyi-egyetem volt.

A Széchenyi István Egyetem Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Karának dékánhelyettese, prof. dr. Rad Movahedi Majid és dékánja, dr. Szép János. Fotó: Horváth Márton/SZE

A több mint kétszáz külföldi résztvevőt és a hazai kutatókat dr. Lukács Eszter, a Széchenyi István Egyetem nemzetközi és stratégiai kapcsolatokért felelős elnökhelyettese köszöntötte. „Örömünkre szolgál, hogy a konferenciák szakmai programja mellett arra is lehetőségünk nyílik, hogy megmutassuk önöknek a római korig visszanyúló gazdag történelemmel, és Magyarországon a harmadik legtöbb műemlékkel rendelkező városunk értékeit, valamint az UNESCO világörökségi listán szereplő, több mint ezeréves Pannonhalmi Bencés Főapátságot” – jelentette ki. Kiemelte, a Széchenyi-egyetem mintegy 14 ezer hallgatójával, köztük a világ 77 országát képviselő ezer nemzetközi hallgatójával, modern infrastruktúrájával az egyik legdinamikusabban fejlődő felsőoktatási intézmény Magyarországon, amely ma már számos nemzetközi rangsorban megtalálható.