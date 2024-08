Vasárnap délután újból ropták a táncot az ismert dalokra Mosonmagyar­óváron. A társulat ugyanis most Szent István Napok keretében próbált a Fesztivál Színpadon, hogy este előadhassák a produkciót.

A műsor el is kezdődött (még tudtunk fotózni is), a szervezők esőkabátokkal is készültek, ám a vihar miatt abba kellett hagyni az előadást.

"Kedves fesztiválozók, sajnos az időjárási körülmények nem teszik lehetővé további programok megtartását a mai napra" – közölték az esemény Facebook oldalán.