– Nagyon szép termést látok az Irsai szőlőben. Bízom benne, hogy az egész területre, de a többi szőlőfajtára is igaz lesz ez. Azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy voltak fagykárok a borvidéken több kollégánál is. A tavalyi év borzasztóan nehéz volt a magyar szőlő- és bortermelőknek. Nehéz volt a betegségektől megvédeni a szőlőt, mert nagyon sok eső esett, amikor érésben volt. Folyamatosan jelen volt a peronoszpóra és a lisztharmat. Idén is kiemelt figyelmet kellett fordítani a növényvédelemre, amibe a kollégák és mi is nagyon sok munkát fektettünk, ezért nagyon jó évjáratban bízom.

A Soproni borvidéken a jövő hét elején indul a szüret szintén az Irsaival.

– Akinek sikerült megvédeni a kártevőktől a növényt, alapvetően jó termésre számíthat. Most egy kis csapadékra lenne még szükség, hogy teljenek a szemek, de egyéb tekintetben minden rendben van – mondta Molnár Tibor, a Vincellér Borbirtok tulajdonosa, a Soproni Borút Egyesület elnöke.

– A borvidéken augusztus első napjaiban, hétfőn vagy kedden kezdődik a szüret, jó három héttel előbbre vagyunk, mint a korábbi években. Ha lesz egy kis eső, akkor mind a minőséggel, mind a mennyiséggel elégedettek leszünk – tette hozzá a borász.



A Pécsinger Szőlőbirtokon szüretelő gép több száz ember munkáját helyettesíti.

Fotó: Molcsányi Máté