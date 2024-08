Győrben is folyamatosan jelen lévő probléma a bringalopás. A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság adatai alapján inkább az egyedi elkövetés jellemző. Sőt, sok esetben az alkalom szüli a tolvajt, hiszen egy elhagyott helyen álló, lezáratlan kerékpár nem csak a bűnözésből élőket csábíthatja el.

A kerékpárlopások száma az elmúlt években stagnál Győr-Moson-Sopronban. Az elkövetők felderítése folyamatos kihívás elé állítja a nyomozó hatóságot.

A vármegyei rendőr-főkapitányság elmondta, a kerékpárlopások túlnyomó többségben a városokra jellemzők, de a falvakból is érkeznek bejelentések. Az elkövetők jellemzően bevásárlóközpontoktól, lépcsőházakból, tárolókból, illetve Győrben az egyetem környékéről lopják el a bringákat. Az elkövetők többsége a kerékpár-tulajdonosok hanyagságát használja ki, nem rendelkezik a lopáshoz szükséges eszközzel.

A nyomozók több olyan esettel is találkoznak, amikor a kerékpárokat le sem zárják a tulajdonosok, vagy a lezárást nem megfelelő módon végzik el, tehát nem valamilyen tereptárgyhoz zárják, vagy esetleg csak a kereket zárják a tárolóhoz. Fontos kiemelni, ha nincs lehetőség korláthoz vagy egyéb biztos felülethez rögzíteni a biciklit, akkor leg­alább a hátsó kereket és a vázat zárjuk össze. Több kerékpár esetén azok egymáshoz lakatolása is megnehezíti a tolvajok dolgát. Emellett érdemes olyan helyet választani a lezárásra, amelyre biztonsági vagy térfigyelő kamera rálát. Lezáráskor kerékpárunkat érdemes legnehezebb sebességi fokozatba állítani, ezzel is nehezítve az elindulást, ha a kerékpártolvaj menekülni szeretne.

Problémát jelentenek a silány minőségű lakatok is. Vannak olyan bűnelkövetők, akik a kerékpárlakatokat hatástalanítani tudják, a lépcsőházi tárolókból történő lopásoknál általában vágó- vagy feszítőeszközt használnak. Lakatok tekintetében érdemes a nagyobb védelmet nyújtó, úgynevezett „hajtogatható” lakatokat, vagy robusztusabb „U” lakatokat használni. Ezek árfekvése ugyan magasabb kategóriát képvisel, azonban kerékpárunk védelme érdekében hosszú távon kifizetődő beruházás.