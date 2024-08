A község közösségi oldalán adta hírül a rábapordányi önkormányzat, hogy megmenekült a falu büszkesége, az idén százkét éves platán. A templom előtti téren, a főutcán áll az öreg fa, és egy évszázadon át senkinek nem volt az útjában. Tavaly azonban megdöbbenve vették észre a helyiek, hogy szárad az egyik oldala, megy tönkre a fa. Az meg még jobban megdöbbentette a rábapordányiakat, hogy a fa törzsét valakik több helyen megfúrták és vegyszert öntöttek, injekcióztak bele. Azaz szándékosan megmérgezték.

Szerencsére még időben lépett az önkormányzat, és sokan siettek a platán segítségére. Kertészek és szaktanácsadók fogtak össze. Kibontották a gyökérzetét, és semlegesítő anyagot próbáltak a fába juttatni. Sokan nem bíztak a sikerben, hiszen a lombozat siralmas képet mutatott. Tudták, hogy a választ majd a tavasz, a nyár adja meg: mennyire sikerül felszívnia magát, mennyire hajt ki, hoz-e leveleket? Kihajtott és hozott, a vártnál is jobb állapotban van, köszönet az önzetlen segítőknek, az összefogásnak.

A platánokat a leírások szerint a helyi tanító javaslatára ültették el a templom előtt 102 évvel ezelőtt. A falubeliek ragaszkodnak hozzá, büszkék rá, és a műemléki övezetben dísze a településnek. Nyilván sejtik, ki és miért igyekezett eltávolítani, biztosan éreztették is vele rosszallásukat. Az összefogás és a fa ellenállásának láttán talán átgondolta tettét és meg is bánta. Talán rájött, a platánnak ott a helye, ahova őseink – talán éppen az ő déd- vagy ükapja is – elültették. Talán még néha vizet is önt rá azóta. Utóbbit nem hiszem, előbbiekben bízom.