A vízszolgáltató társaságtól, a Pannon-Víz Zrt.-től részletes választ kaptunk.

Gönyű és Nagyszentjános ivóvízellátását a Gönyűn kijelölt vízbázison lévő 3 mély fúrású kút biztosítja. Ezek a mély fúrású kutak a ’80-as években létesültek, melyhez kiépült a vas/mangán kezeléséhez szükséges tisztítási technológia. A kutak vízminősége nem teszi szükségessé az állandó vegyszeradagolást, légbefúvást követően kavicsszűrőn vezetjük át a vizet. A kutak vízadó képessége, valamint a telep tisztítókapacitása bőven biztosítani tudja nyári csúcsok idején is a vízigényeket

– szögezték le válaszukban.

A Győrt és térségét ellátó révfalui és szőgyei vízbázisok vízminősége kiváló.

– Az üzemelő három kút közül az I. kút és II. kút vízminőségében geológiai eredetű arzén is található. Az I. kút arzéntartalma némiképp határérték feletti, viszont a II. kút esetében ez nagyon minimális. A III. kútban a II. kúthoz hasonlóan szintén minimálisan van jelen a geológiai eredetű arzén. A vonatkozó kormányrendelet szerint az ivóvíz arzéntartalmának határértéke 10 µg/l. Az I., II. kút vizeinek keverésével bőven a határérték alatt tudjuk tartani az arzén mennyiségét a hálózatba kiadott ivóvízben. A III. kút nyomóvezetéke szintén közvetlenül csatlakozik a telepi technológiához, mely időszakosan szintén keverővízként szolgál az arzéntartalom csökkentéséhez, viszont ez a kút kismértékben homokol.

Az elmúlt évek beruházásai során kiemelt figyelmet fordított társaságunk a telepi technológiára, annak kapacitásának és hatásfokának fokozására. Új hálózati szivattyúkat építettünk be. Komplett szűrőanyagcserét hajtottunk végre a szűrőtartálynál és nagyobb teljesítményű, megbízható légellátást biztosító csavarkompresszort állítottunk üzembe. Összefoglalva tehát jelenleg és várhatóan a jövőben is tudunk kifogástalan ivóvizet biztosítani az érintett településeken a jelenlegi rendszerről az igényelt mennyiségben. A Győrt és térségét ellátó révfalui és szőgyei vízbázisok vízminősége kiváló. Ezen vízbázisok megcsapoló kútjai parti szűrésűek, az arzén nincs jelen bennük. Az újonnan megépülő Győr–Nagyszentjános távvezeték növelni fogja az ellátásbiztonságot. A beruházásnak köszönhetően Nagyszentjános eleve arzénmentes ivóvizet kap, így Gönyűn is több arzénmentes ivóvíz adható ki majd a saját rendszerükből – részletezte a Pannon-Víz Zrt.