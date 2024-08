Itthon más a közlekedési morál, mint külföldön

– Fontos lenne, hogy minden motoros vegyen részt vezetéstechnikai tréningeken. Ettől a motorkezelési készség ugrásszerűen megnövekszik, ezáltal el tud kerülni kisebb koccanásokat, baleseteket. Megtanul hirtelen kikerülni egy úton lévő akadályt. Ezek mind szükségesek ahhoz, hogy biztonságosan tudjunk motorozni – véli a tapasztalt vezető.

Arról is beszámolt, hogy rendszeresen közlekednek a világ sok országában a feleségével, de ahogy Magyarországra érkezve átlépik a határt, egy megváltozott közlekedési morált tapasztalnak.

Nálunk még mindig nagyon veszélyes motorral közlekedni.

– Agresszív közlekedési kultúra figyelhető meg itthon, ahol az emberek türelmetlenek, dudálnak, vagy nem adják meg az elsőbbséget. Mintha a Covid óta valami megváltozott volna, és a vármegyében szerintem ez fokozottan jelentkezik. Más országokban, ha látják, hogy jön egy motoros, lehúzódnak és elengedik. Nem kell aggódnom azon, hogy az autós vajon észrevett-e a tükörben, látta-e, hogy mögé érkeztem. Itthon is elindult egy trend, vannak, akik már kicsit jobban figyelnek ránk, de még mindig nagyon veszélyes közlekedni motorral. Az is igaz persze, hogy csakúgy, mint az autósoknál, a kétkerekűeknél is van egy szűk réteg, akik nem tartják be a szabályokat, és gyakran róluk ítélnek meg bennünket.

A motorosok ugyanolyan sebességgel közlekedhetnek, mint az autósok, ugyanazok a szabályok vonatkoznak rájuk, mint a B kategóriás járművekre. Annyi előnyünk van, és ezt sokan nem tudják, de Magyarországon használhatjuk a buszsávot, mint ahogy a taxisok, valamint a KRESZ szerint a piros lámpánál előregurulhatunk. Ez sokakat irritál, bár nem tudom, miért – jegyezte meg Gáti Csaba.