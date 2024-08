A nagy nyári hőségben is van hová menekülni: ha nem a leredőnyözött, akár légkondis otthonunkba, akkor vízközelbe. Mosonmagyaróváron és környékén is több lehetőség áll rendelkezésünkre, ha kicsit lehűtenénk magunkat, ugyanakkor nem szeretnénk több ezer forintot fürdőbelépőre fordítani. A szabadstrandokon néztünk körül.

Elsőként a mosoni strandon, ahol néhány éve a kulturált fürdőzés biztosítására tusolót, mosdót és öltözőt is kialakítottak. Baráti társaságok, fiatalok és idősebbek is napoztak vagy éppen menekültek fák alá az árnyékban.

– A közelben lakunk, az egyéves Mira most ismerkedik a vízzel. Itt talán elviselhetőbb ez a kánikula – mesélte Borosné Bertha Alexandra, ölében a mosolygós Mirával. Hozzátette: többször mennek Doborgazszigetre is.

Németh Mónika és Hatos Tünde is éppen ottjártunkkor „kötött ki” SUP-jával a Bicónál: ők is inkább a dunaszigeti strandot kedvelik, de most Halásziból Mosonig csorogtak le.

– Gyerekkorom óta járunk a Bicóra, de a Báger-tónál is szeretünk lenni. Most egy baráti társasággal jöttünk – osztotta meg velünk Szentesi Mira. Barátnője, Mészáros Mercédesz Natália szerint frissítő ilyen időjárásban a víz.

Szentesi Mira és Mészáros Mercédesz szívesen jár fürdeni a mosoni strandra a nyári szünet utolsó heteiben.

Fotó: Kerekes István

A következő megállónk az Itató szabadstrand, ahová akár a megtelt táblát is kitehetnék. Népszerű az itteni büfé, a strandröplabdapálya, és többen hűsölnek a vízben is. A hatalmas fák árnyékában is jó kikapcsolódni.

– Egy éve költöztünk Mosonmagyar­óvárra. Az ötéves lányom, Lips Mia Noémi nagyon szeret a vízben. A melegben jó ide jönni – avatott be az édesanya, miközben Mira hozzátette: szeret a vízben úszkálni.

Az ötéves Mia nagyon szeret a vízben.

Fotó: Kerekes István

A halászi strandot sem hagyjuk ki, ahol szintén több fejlesztés volt az utóbbi években, igényes öltözőkkel, zöldkörnyezettel.

Pottyondy Pál Budakesziről érkezett családjával, a darnózseli nagyszülői házban szálltak meg, de a 3 éves Fülöppel és az 1 éves Adéllal a közeli halászi strandot választották, ami kisgyerekeknek is ideális.

– Svájcból érkeztünk, Dunakilitin szálltunk meg. Előtte való nap fedeztük fel a halászi strandot, ahová most újból visszatértünk. A kétéves Sári itt a vízparton biztonságosan játszhat – mondta a kislány anyukája, Battyanek Rebeka.