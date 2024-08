A hatóságok így az intézkedés során könnyebben kiszűrhetik azokat az ellopott kerékpárokat, amelyek eltulajdonítását a sértett még nem észlelte vagy nem jelentette be, így a körözési rendszerben sem szerepelnek. Továbbá a kerékpárjelölés során a jármű vázszámának kontrollálása is megtörténik, több esetben előfordul ugyanis, hogy a kereskedőnél a jótállási jegyen elírják azt. Előnyként sorolható fel az is, hogy a kerékpár adatai bekerülnek egy adatbázisba, ahonnan később a biciklihez tartozó dokumentációk elvesztése esetén azok egyszerűen visszakereshetők.

Negatív tapasztalat a jelöléssel kapcsolatban, hogy a tulajdonosok az eladást követően a tulajdonosváltozást nem jelzik a hatóságnak, ebben az esetben az idő előrehaladtával nehézkessé válik a hiteles tulajdonjog-megállapítás.