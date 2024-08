Kézműves vásár, gyermekjátékok, ugrálóvár, lovas verseny és íjászat mellett a csutora tánclépéseket is kipróbálhatták szombaton az érdeklődők az I. Rétesfesztiválon Győrújfalun. A nagy meleg ellenére sokan kilátogattak a településre, ahol a rétesek mellett retro melegszendvicset, lepényt, csülköt, vattacukrot is lehetett kóstolni, míg a hűsítő borokat a Hangyál Pincészet biztosította.

A helyi háziasszonyokat meg is versenyeztették, a zsűri kóstolás után döntötte el, ki süti Győrújfalu legjobb rétesét.

- Korábban a helyi csapatok, egyesületek nem jelentek meg így együtt egy rendezvényen, most viszont itt vannak a nyugdíjasok, a focisok, az egyház képviselői és a helyi egyesületek, alapítványok is. A célunk, hogy még színesebbé tegyük a településen a programokat, rendezvényeket, illetve minden korosztály ki tudja venni a részét, megtalálja az érdeklődését. Illetve szeretnénk egy térségi összetartozást is, örülünk, hogy sokan átjöttek Győrzámolyról, Győrladamérről és Dunaszegről is - közölte Folkmayer Szimonetta, a falu leendő polgármester-asszonya.