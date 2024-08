Dilemmázik az ember. Valószínűleg az idei nyár újfent minden idők legforróbb nyara lesz, legalábbis hosszú hetek óta nagyon meleg van, komolyabb lehűlés nélkül, ez is ritka emlékeim szerint. Olvasom, hogy a magyar háztartások negyedében van klíma. Sok, kevés? Gyermekkoromban a panel ötödik emeletén nedves törülközővel letakarva próbáltunk aludni. Szenvedtünk, de tudtuk, hogy elmúlik. Légkondiról nem is hallottunk. Aztán terjedni kezdett.

Először mint a jómódúak státuszszimbóluma, akinek nem volt, az a gőggel kevert irigységgel nézte azt, akinek van.

Ismerősöm mindig is klímaellenes volt, ám idén feladta: azt mondta, ezt nem bírja tovább, és beszerelteti. Két hét alatt ki is jöttek hozzá, gyorsan végeztek, 330 ezer lesz, ha úgy nézzük, már nem is akkora luxus. Az orvosok felhívják a figyelmet, hogy a 40 fok körüli hőmérséklet, az, hogy éjszaka sem megy húsz fok alá, bizony alaposan megterheli a szervezetet, és nemcsak az idősekét, hanem a fiatalokét is. Rokonom klímaszerelő. Rozoga térdét műteni kellene, de természetesen nyáron nem ér rá, annyi a munkája. Éjjel-nappal, hétvégén is dolgozik, folyamatosan jönnek a megrendelések.

Azt is tudjuk már, hogy a légkondicionáló berendezések által kibocsátott gázok az ózonrétegnek sem tesznek jót, sőt, a rendszeres klímahasználattal szervezetünk kevésbé lesz képes alkalmazkodni a meleghez, így magunknak is ártunk vele. Megoldás lehet fákat ültetni a térkő lerakása helyett, de azoknak meg hullik a levele, össze is kellene szedni, ki az, aki szeret hajolgatni, amikor meccs van a tévében? Mégis ezt ajánlom: hideg dobozban üldögélés helyett csináljunk árnyékot.