– Vajon mennyire egyezik a szervezők programajánlata és a résztvevők igénye egymással? – adódik a kérdés, hallva néhány kellemetlen gólyatáboros sztorit más egyetemekről.

– Nagyon tudatosan odafigyelünk arra, hogy a gólyák minek örülnének, mit szeretnének. Évről évre az érkező korosztály igényeinek megfelelően állítjuk össze a programjainkat, azonban idővel a hagyományokat is felül kell vizsgálni, hogy azok semmilyen esetben se sérthessék az emberi méltóságot, ne okozzanak senki számára kellemetlen élményt, és megadják a lehetőséget a programokon való fakultatív részvételre – állapította meg Vályi Nagy Dávid.

– Mi egy szervezői brigáddal dolgozunk, akik a hallgatói önkormányzat tagjai, emellett van egy úgynevezett szeniorregisztráció is. A felsőbb éves hallgatók jelentkezhetnek a táborba, bár ők elsősorban szórakozni jönnek, de besegítenek a csapatvezetőknek. Van egy gólyahétszabályzatunk, ami már a regisztráció előtt is nyilvános, de előzetesen elküldjük a résztvevőknek. Tilos a kábító- és tudatmódosító szerek használata, fogyasztása, terjesztése. Ha valakinél ilyet tapasztalunk, az a táborból való kizárást és egyetemi fegyelmi eljárást eredményez. Nem lehet a táborba szúró-, vágóeszközt sem behozni, de ezenkívül nem szabjuk meg, hogy a gólya miből mennyit hoz be a tábor területére. Az egyetemen két vendéglátó egység is nyitva tart a gólyahét alatt, ahol tudnak vásárolni akár alkoholt is a táborozók, de hozhatnak is magukkal, hiszen felnőtt emberekről van szó, akik önálló döntéseket hoznak. A gólyák nem hagyhatják el a tábor területét, viszont ha igény van rá, a szervezők kérésre a közeli boltokból szereznek be dolgokat – tudtuk meg a hallgatói önkormányzat elnökétől, aki azt is elmondta, hogy nem indulnak hátránnyal az első évben azok a hallgatók sem, akik nem vesznek részt a táborokban, mert idén már másodszor szerveztek gólyatalit augusztus elején, a felvételi ponthatár kihirdetése után. Az ingyenes, fakultatív rendezvényen a hallgatók találkozhattak egymással, és kari, valamint szakszinten ismerkedhettek, barátkozhattak. Az első félév során is nagyon sok olyan rendezvényük van a szemeszternyitótól a kari rendezvényekig, ahol igyekeznek hidat építeni a hallgatók között.