A Formula Student világszerte nagy népszerűségnek örvendő oktatási célú versenysorozat, amelyben a csapatok a maguk által megépített versenyautókkal vesznek részt. A hallgatók ezáltal a gyakorlatban csiszolhatják a tanultakat, éles helyzetben fejleszthetik mérnöki tudásukat. A Széchenyi István Egyetemről két csapat, a járművet fejlesztő Arrabona Racing Team (ART) és a sorozathoz optimalizált motort szállító SZEngine is évek óta résztvevője a versenyeknek.

A Széchenyi István Egyetem hallgatói csapatának járműve meghódította az osztrák versenypályát is.

Forrás: Széchenyi Egyetem

A 2022-es nemzetközi sikerek után a tavalyi a fejlesztés éve volt az ART-nál. Ennek során a Széchenyi István Egyetem idén tízéves hallgatói csapata a konstrukciót és a formát megtartotta, a változtatásoknál a megbízhatóság növelését és a súlycsökkentést helyezte előtérbe, és sok alkatrészt újratervezett. Az ART_11 névre keresztelt idei autót is az intézmény motorfejlesztő hallgatói gárdája, a SZEngine által alkotott motor működteti.

A befektetett munka már az idei nyár első megmérettetésén megtérült, hiszen a Formula Student Ausztria verseny győri szempontból nagyszerű eredményekkel zárult. Az összesített harmadik hely mellett az autocross versenyszámban is a dobogó harmadik fokára álhatott az ART. Az endurance versenyszámban járművük hiba nélkül megtette a 22 km-es versenytávot a spielbergi pályán, méghozzá kiemelkedően jó fogyasztással, így a hatékonysági verseny második helyezését is begyűjtötték. A csapat a statikus versenyszámokban is szépen teljesített, a mérnöki tervezés kategória döntőjében a negyedik helyezést szerezte meg.

Az elmúlt évben elvégzett jelentős fejlesztések jól sikerültek, hiszen nagyon erős nemzetközi mezőnyben, a Formula Student sorozat egyik legrangosabb állomásán értünk el dobogós helyezést. A legnagyobb csatában a spanyol Valenciai Műszaki Egyetemmel, az olasz Modenai Egyetemmel és a görög Thesszáliai Egyetemmel voltunk

– fogalmazott Bariska Szilárd, az ART csapatvezetője. Hozzátette, a Formula Student East előtt – felhasználva az ausztriai verseny tapasztalatait – megtörtént a jármű finomhangolása, így nagy reményekkel vágtak bele az újabb megmérettetésbe.