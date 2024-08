– Az érdeklődők a szárazabb, gyümölcsös ízvilágú borokat keresték. Mi is széles választékkal készültünk, és amellett hogy kiszolgáltunk, próbáltunk információkat is megosztani a vendégekkel, beszélgettünk velük. Kétféle vörösbort is hoztunk, ezeket elsősorban a nagy meleg után, este fogyasztották a kilátogatók. Folyamatosan figyeljük az emberek ízlését, minden évben pozitív élményeink vannak a bornapokkal kapcsolatban – mondta el Szilágyi Patrik.

Második alkalommal csatlakozott izgalmas szakmai beszélgetésekkel a Győri Bortörténeti Napok programjához a Mathias Corvinus Collegium győri képzési központja is. Pénteken és szombaton érdekes beszélgetéseket, előadásokat hallgathattak meg az érdeklődők az MCC képzési központnál felállított szabadtéri színpadnál.

A Széchenyi téren esténként DJ-k szolgáltatták a háttérzenét és a hangulatot, a jó borok és a baráti beszélgetések szinte csordultig megtöltötték a belvárost Győri Bornapokon.