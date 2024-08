A tavalyi nagy sikerű Gólyatali után ismét közösségépítő pikniket szervezett a leendő elsőévesek számára a győri Széchenyi István Egyetem Hallgatói Önkormányzata, ahol szórakoztató játékok kíséretében, de kötetlen formában ismerkedhettek egymással a résztvevők. A több száz főt megszólító esemény remek lehetőség volt azoknak is, akik ott lesznek a Gólyahéten, azonban még a nyár folyamán találkoznának szak- illetve évfolyamtársaikkal.

Sosem lehet elég korán kezdeni az ismerkedést – vallja a Széchenyi István Egyetem Hallgatói Önkormányzata, ezért még a nyáron lehetőséget biztosított a leendő elsőévesek számára, hogy egy kötetlen hangulatú piknik keretein belül ismerkedjenek egymással. A győri Mosoni-Duna holtágának partja a várakozásoknak megfelelően meg is telt leendő elsőévesekkel, akik nyaralás helyett – már egyetemi éveikre készülve – a Gólyatalit választották hétvégi programnak.

„Úgy tartjuk, minél több barátja van egy hallgatónak, minél erősebben kapcsolódik a szaktársaihoz, minél szervesebb része egy társaságnak, annál nagyobb az esélye, hogy sikerrel veszi az akadályokat az egyetemen. A Hallgatói Önkormányzatban az érdekképviselet mellett feladatunknak tartjuk, hogy a hallgatói közösségek kialakulásának katalizátora legyünk. A Gólyatalival is az volt a célunk, hogy segítsük leendő gólyáink beilleszkedését” – árulta el Aschenbrenner András, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat szakfeladati alelnöke, aki azt is hozzátette: a regisztrációból is látszik, óriási igény mutatkozik egy ilyen eseményre.

„A gólyák nagyon tudatosan már a beiratkozás előtt felkutatják szaktársaikat, közösen készülnek az őszi szemeszterre, együtt keresik a válaszokat az őket érdeklő kérdésekre. A piknikkel csupán keretet adtunk ennek a természetes kapcsolódási igénynek, amit igyekeztünk különböző ismerkedős játékokkal támogatni. Tavalyhoz képest kevesebb aktivitással és kitelepüléssel készültünk, hogy több teret hagyjunk a spontán ismerkedésnek” – árulta el az alelnök.

A találkozóra a Uni by the Rusty Coffee kávézó előtti füves-fás területen került sor, ahol több százan gyűltek össze. A szervezők – afféle orientációs pontként – karonként külön padoknál fogadták a gólyákat, akik kérdezhettek a tapasztalt felsőbbévesektől, vagy éppen szóba elegyedhettek egymással, miközben bármikor szabadon csatlakozhattak az ismerkedős játékokhoz.