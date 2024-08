Fuksz Tamás és Szekeres Anna a Kisalföld stúdiójában.

Pannonhalma első futóversenye

„Az idei évre másik nagy dobást is tervezünk, szeptember 14-re tartjuk az I. Pannonhalma Decem Futást, amelyre több száz futót várunk Győr környékéről, sőt, a visszajelzések szerint hazánk távolabbi részeiről is többen megtisztelnek majd bennünket a részvételükkel. Öt és tíz km-es távokkal készülünk, minden versenyző pontos idejét rögzítjük, s lesznek gyermekfutamok is Pannonhalma első futóversenyén” – tudtuk meg Fuksz Tamástól.