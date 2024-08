Augusztus utolsó hétvégéjén futócipő helyett immár 20 éve fakanalat ragadt az Audi Hungaria, és a Főzőnapon hat fős csapatokat alkotva bizonyították be mit tudnak alkotni néhány alapanyagból fakanál segítségével.

Idén is jó hangulatban telt az Audi Hungariánál a jubileumi főzőnap. Fotó:AH

A már jól ismert „gulyás”, „pörkölt”, illetve „halételek” versenyszámok idén a „helyi alapanyagok” kategóriával bővültek, és a bogrács mellett grillrácson is megmutathatták főzőtudományukat a csapatok, ahol a csapatonként három Audis kolléga mellett szívesen láttak családtagokat, barátokat is.

A családi napnak is beillő rendezvényt ragyogó napsütés, nyári meleg, kiváló szervezés és remek kiegészítő programok kísérték, ahol hamar ismerős hangot hallhattak azok, akik az AUDI ETO kézilabdás lányainak szurkolnak. Szabó Tamás, a klub nemzetközi igazgatója, egyben spíkere állt ugyanis a mikrofon mögött, aki információival ezúttal nem az Audi Aréna Győr szurkolótáborát, hanem a Pipacs melletti területen a 81 nevezett csapat tagjait, támogató családtagjait, barátait tájékoztatta.

Szabó Tamás felelt a szórakoztatásért. Fotó: AH

A felszálló füstbe egyre inkább keveredtek a finom illatok, a serénykedő piros kötényes kezek már túl voltak a hagymaaprításon, szeletelésen, és lassan kibontakozott, hogy melyik csapat milyen étellel készült. A színvonalas főzőversenyhez neves zsűri is dukál, az Audi Hungaria étkeztetési szolgáltatójának, valamint a régió neves éttermeinek séfjei már kóstolták is az ételeket. A négy kategória mellett külön pontozták a legötletesebb csapatruhát, a legszebben tálalt ételt, valamint a legvidámabb csapatot is. Nagy munkában tehát a gasztronómiai szakemberek, köztük Nagy Eszter kreatív chef, a Konyhafőnök egykori győztese is, aki a pannonhalmi Porta étteremből érkezett a verseny döntnökei közé.

Nagy Eszter is végigkóstolta az idei versenyzők ételeit. Fotó: AH

A pörkölt kategória győztese idén a Presztízs csapata lett, míg a legjobb gulyást a Pörkölt Pajtások készítették. A legjobb halétel versenyében a Jól van az úgy fantázianevű alakulat fantasztikus halászléje diamalmaskodott. Az idei év új kategóriáját a fenntarthatóságot és a helyi alapanyagokat előtérbe helyezve az ElektrikQ-Allstars komplett háromfogásos menüje nyerte.