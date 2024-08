A győri egyesület szurkolói meghatódva figyelték, ahogy a kezdőrúgást a 105 éves Nagy Ferencné Erzsi néni végezte el vasárnap a Bácsa elleni mérkőzés előtt. A meccset megelőzően már érezni lehetett, hogy valami készül, nagy sürgés-forgás volt a kispadok környékén. A büfé épülete előtt is sokan foglaltak helyet, Nagy Ferencné Erzsi néni kedélyesen beszélgetett a helyiekkel. Tudta, hogy fontos szerepe lesz a mérkőzés előtt. Erről árulkodott meze is, melyen a 105-as szám és a neve volt olvasható.

Erzsi néni rutinosan vonult fel a pályára, majd végezte el sípszóra a kezdőrúgást a szurkolók és a résztvevők legnagyobb örömére Győrszentivánon.

Fotó: Fotó: Borbély Tamás

Erzsi néni nem először vállalt szerepet a focipályán, két évvel ezelőtt, akkor 103 évesen vonult a középkörbe, hogy a kezdőrúgást elvégezze.

Nagy Ferencné Erzsi néni portálunknak így emlékezett vissza gyermekkorára:

„Heten voltunk testvérek, három fiú és négy lány. Óriási udvarunk volt, és éjjel-nappal fociztunk. Csoda szép gyermekkorunk volt."

– Az utcánk végén volt a pálya, oda is sokat kilátogattunk. Ma azonban már csak a televízióban nézek meccset. Gyakran kapcsolok át sportcsatornára. Az egyik unokám is tehetséges focista, több évig igazolt játékosa volt a helyi csapatnak. A vasárnapi mérkőzésre is készültem, szaggattam a pogácsát az esemény előtt, négy kilogrammot sütöttünk meg azoknak, akik kilátogattak a mérkőzésre –fogalmazott Erzsi néni.