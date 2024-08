10 éve - Megmentette édesapját

Tizenkét éves fia mentette meg a csornai Halász Péter életét, amikor váratlanul rosszul lett. A férfi vércukorszintje hirtelen esett le, Ádám pedig bátran viselkedett. A csornai Halász Péter 1966 óta küzd cukorbetegséggel. Naponta négyszer ad magának inzulininjekciót, néha mégis előfordul - szerencsére ritkán hogy rosszul lesz. A napokban is így történt, teljesen váratlanul fordult le a székről. Tizenkét éves fia, Ádám azonban megmentette apját. A Kisalföld által megkérdezett háziorvos szerint akár az életébe is kerülhetett volna, ha nem kap segítséget.

Ketten voltunk itthon a fiammal. Én nem éreztem, de ő látta rajtam, hogy valami nincs rendben velem. Leesett a vércukorszintem

- idézte fel az eseményeket Halász Péter.

- Mire odaugrott hozzám, már fordultam le a székről. Még időben elkapott, a földre fektetett és rohant a szomszédokért. Többen is átjöttek hamar, hívták a mentőt, de Ádám tudta, hogy gyorsan kell cselekedni. A hűtőből kivette a szükséges injekciót, felrázta, a fecskendőbe szívta és biztatta a felnőtteket, adja be valaki. Én közben már nem is tudtam magamról, annyira leesett a vércukorszintem. A szomszédok tétováztak, mire kisfiam fogta a tűt és beadta az ellenszert. Nem tudom, más gyerek hogyan viselkedett volna hasonló helyzetben, de én nagyon büszke vagyok a bátor fiamra. Nagyszerű srác és biztonságban érezhetem magam mellette. A közben kiérkező mentők is megdicsérték, hogy úgy viselkedett, ahogy ilyenkor kell.

Ádám, bár nem szívesen beszél a történtekről, elmondta: megijedni sem volt ideje, hiszen látta, hogy édesapja nagyon rosszul van.

„Tudtam, hogy édesapám hogyan adja be magának az injekciót, és azt is tudtam, hogy gyorsan kell segíteni. Ezért amikor láttam, hogy a felnőttek nem merik vállalni, magam intézkedtem. Nem olyan nagy dolog” - emlékezett Ádám.

- Ha a fiam nincs itthon, nem veszi észre, hogy mi van velem, komoly baj is történhetett volna. Annyi erőm sem volt már ugyanis, hogy a mindig a zsebemben tartott szőlőcukrot bevegyem - tette hozzá az édesapa.

A Kisalföld kikérte orvos véleményét is, aki elöljáróban megjegyezte: a fiú a leghelyesebben viselkedett.

A konkrét esetről ismeretlenül nem lehet véleményt mondani. De egy elhúzódó hipoglikémiás állapot vezethet tartós eszméletvesztéshez, kómához is. Ebben az állapotban viszont kialakulhat légzési elégtelenség és agykárosodás is, esetenként halált is okoz. Ez persze szerencsére ritkán fordul elő. Ha a roham bekövetkezik, fontos a gyors segítség. A fiú tehát úgy tett, ahogy az a felnőttektől is elvárható hasonló eseteknél - fogalmazott orvos szakértőnk.