30 éve 1994-ben

Gilisztatenyésztők ülősztrájkja

A Győri Gilisztatenyésztők Egyesülete és az országos szövetség az augusztus 14-i demonstrációval egybekötött nagygyűlése után újra szükségesnek érzi az ülősztrájk folytatását. Ezért augusztus 30-án reggel 8-tól 20 óráig, legalább egy hétig mindennap a Kossuth téren a Rákóczi-szobor előtti kordonnal elkerített területen sztrájkolnak a hitelek elengedéséért, a már kifizetett pénzek visszaadásáért és a vétkesek megbüntetéséért. Termeczky Alfrédot,a győri egyesület elnökét, az országos szövetség alelnökét kérdeztük meg, hogy mit szeretnének elérni a sztrájkkal.

Azt szeretnénk elérni a sztrájkkal, hogy a pénzintézetek ne kezdjék meg szeptember 1 -jétől azon hitelek behajtását, amelyeknél a kárvallott kistermelők augusztus31 -ig semmit sem fizetnek be és a Biohumusz Alapítványtól sem kaptak támogatást. A pénzintézetek ugyanis közölték, hogy kőkeményen be kívánják hajtani - ha kell, végrehajtókkal, vagyonelkobzással - a tartozásokat, kamatostól. Hangsúlyozom, hogy nem a kormányt támadjuk, sőt, köszönjük az eddigi támogatását, de most újabb segítséget kérünk tőlük, hogy ezt az 5-6 éve zajló, véleményünk szerint grandiózus, országos csalássorozatot leleplezzék. Nem szabad engedni, hogy újabb családok menjenek tönkre, újabb emberek legyenek öngyilkosok, ami semmit sem old meg, hisz az adósságot öröklik a hozzátartozók... - Ön a sztrájkfelhívásában mégis arra buzdítja a kistermelőket, hogy ne fizessenek és a tartozásokra semmilyen kölcsönt ne vegyenek fel az OTP „fenyegetése" ellenére. Miért? -Pontosabban addig ne fizessenek, amíg a parlamenti bizottságok nem vizsgálják ki ügyünket és nem döntenek. Azt kívánjuk az OTP-től, hogy adjon újabb 100 milliót a Biohumusz Alapítványba, vagy annyit, amennyiből a károsultak adósságát rendezni tudjuk. Az OTP Biohumusz Alapítványának 100 milliója, amit a pályázatok útján kínkeservesen szétosztottunk, kevés volt a 2400 pályázat 600 milliós igényéhez képest. Az érthetőség miatt el kell mondani: a bankkonszolidációs programban a kormány átvett az OTP-től 820 millió forint behajthatatlan adósságot, amit később az OTP 10 százalékos áron visszavásárolt, és felajánlotta az adósoknak, hogyha 50 százaléknyi kamatos adósságot befizetnek, a másik felét elengedik. Igen ám, de sokan nem tudták ezt megtenni még az alapítvány segítségével sem, és tőlük mosta 100 százalékot akarja behajtani az OTP! Egyesületünk is meg akarta venni az államtól ezt a hitelállományt 10 százalékért - 82 millió forint - de az OTP megakadályozta ezt. Mi a 10 százalék befizetésénél elengedtük volna az adósságot, az OTP miért nem elégszik meg húsz százalékkal, ez is dupla haszon, miért akar 50 százalékot? - Egy vállalkozónak rizikója is van, vállalni kell a bukást is. Miért kérnek önök mégis szinte teljes kártalanítást? - Azért, mert szerintünk ez az évszázad csalása, amit a szervezők kezdettől fogva tudtak. De profi szélhámosok magukat vállalkozóknak álcázva beugratták a népet, és megszegték a szerződést is, szinte semmit nem adtak el a nagyképűen humusznak nevezett gilisztaürülékből. Horn Gyula miniszterelnök úrnak küldött levelemben is megírtam: „E családok becsületes emberek, hazugság azt állítani róluk, hogy a hirtelen meggazdagodás miatt vágtak bele.”Még egyszer mondom, nem a kormánnyal van bajunk, de garanciát szeretnénk, hogy a pénzintézetek ne döntsenek még nagyobb nyomorba újabb családokat...