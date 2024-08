10 éve, 2014-ben

Három hét, hárommotoros tragédia

Néhány hét leforgása alatt három motorostragédia történt Győr környékén. Hétfőn a harmincéves ifj. Tüske Róbert vesztette életét. Miért ez a szörnyű sorozat, s mit kell tenni azért, hogy ne legyen negyedik áldozat?

A Kisalföld internetes oldalán nagyon sokan olvasták és kommentálták a hírt a balesetről: egy 38 éves doktornő személygépkocsijával haladt a Szent Imre úton, balra szándékozott kanyarodni, de vélhetően nem látta, hogy járművének előzését egy motoros már megkezdte, így a Kawasaki elé kanyarodott. Az ütközés következtében olyan súlyos sérüléseket szenvedett ifj. Tüske Róbert, hogy bár a baleset alig száz méterre a kórház bejáratától történt, s így nagyon hamar intenzív ellátást kapott, az életét márnem tudták megmenteni. „Nem érzek sem dühöt, sem haragot az autós iránt” - mondja megtörten az édesapja.

„Nem egyértelmű még, hogy a balesetért ki és milyen arányban felelős. Csak egy biztos: a fiamat elvesztettem, s az űrt itt érzem, amit maga után hagyott” - folytatja id. Tüske Róbert, a hétfőn életét vesztett fiatalember édesapja. „A fiam Ausztriában dolgozott, a héten szabadságon volt, ezért is ment aznap délután a menyasszonyáért, aki épp a jogosítványát szeretné megszerezni. A tanfolyami óra már véget ért, Robi nem érkezett meg időre, aggódni kezdtek. Felhívták a mentőket, akiktől megtudták a baleset tényét. Szóltak nekem is, mire a kórházba értem, már csak elbúcsúzni tudtam tőle. A feje és a mellkasa sérült nagyon súlyosan... Én ültettem anno motorra őt is és a testvérét is. Bár ne tettem volna...? Ki tudja megadni a választ? Mindannyian szeretünk motorozni, azt is tudom, hogy fogok én még motorra ülni. És azt is tudom sok évvel és kilométerrel a hátam mögött, hogy a motorozás lehet veszélyes, ahogy az autózás is, felelősséggel kell vezetni. A fiam esetében sem tudom mára sírjára írni, hogy ő hibázott-e vagy sem. Legfeljebb kis megnyugvást jelentene, ha nem, de vissza nem hozza őt.” Ifj. Tüske Róbert alig három hete vásárolta az új motort, amivel a balesetet szenvedte. Nyilván nem ezen múlt, de hogy pontosan mi történt, azt a rendőrség szakértői továbbra is vizsgálják - tudtuk meg. Tanulságos ugyanakkor megnézni a KSH adatait, amely négy évre visszamenőleg azt mutatja, hogy markánsan augusztusban történik a legtöbb a motorosbaleset. Bozzai Lajos vezetéstechnikai instruktor, a baleset-megelőzési bizottság tagja a mostani sorozatra azt mondja: „Győrben és környékén három ilyen tragédiának, mint ami három hét alatt történt, legfeljebb húsz évleforgása alatt szabadott volna megtörténnie.” Mégis megtörtént, ezért beszélni kell a miértekről, amelyeket szintén Bozzai Lajos foglalt össze: „Az éremnek két oldala van, autós és motoros egyaránt hibás lehet a baleseteknél. Ami ugyanakkor elkeserítő tény, hogy már nem azt látom, hogy az autósok telefonálnak vezetésközben, hanem azt, hogy SMS-eket írnak útközben. Életveszélyes szituációt idéznek így elő! Amikor motorosjogosítványra jelentkezőket tanítok, nekik mindig azt mondom, hogy az álló autósok közé ne menjenek be szlalomozni - de jó, ha mindenki tudja, hogy ezt a KRESZ engedélyezi a motorosoknak. Látok persze példát arra, hogy az ideges autós ilyenkor csak azért is ráhúzza a motorosra a kormányt... És igen, felelőtlen motorosok is balesetveszélyt okoznak, amikor a megengedett sebességhatárt messze túllépve vezetnek. Azt is meg kell jegyezni, hogy az egyre modernebb technika hamis biztonságérzetet ad a vezetőknek.” A végszót mégsem a vezetéstechnikai instruktor mondja ki, hanem egy második osztálybakészülő kicsi lány és a nagymamája, Topor Sáraés Horváth Tiborné egy szál szegfűvel érkezett a helyszínre, ahol mécsesek és virágok őrzik Róbert emlékét. Nem ismerték a fiatalembert, mégis úgy érezték, a családok fájdalmában ők is osztozni kívánnak. Mert igen: a tragédia nyilvánvalóan örök és kitörölhetetlen nyomot hagy a 38 éves autósban is, aki az életét már azzal a tudattal kell leélje, hogy egy balesetben valaki meghalt.(Az asszonyt személyesen is kerestük, de nem tudtuk felvenni vele a kapcsolatot.) „A férjem mindig úgy ül autóba, s én is ezt mondtam most az unokámnak, hogy egy életre jegyezze meg: az úton felelősek vagyunk magunkért, s felelősek vagyunk a másikért, aki szintén haza szeretne érni.” Fogadjuk meg Horváth Tiborné tanácsát.