A régi növényzet, a harminc éve divatos tujasor elöregedett. Gyakorlatilag egy üres udvar maradt a régi gyümölcsfákkal, fenyőkkel, gömbakácokkal és kedvenceimmel, a nyírfákkal. Ezek köré terveztem a virágágyásokat, bokrokat, hogy a madaraknak is búvóhelyük, táplálékuk legyen. Megtanultam, melyik növény bírja a napfényt, melyiknek kell az árnyék. Kis szigeteket építettem. Vannak tavaszi, nyári, őszi nyílóim, azaz egész évben díszlik a kert. A tavaszt például kétezer tulipán és hagymás növény várja, februárban, márciusban „robban” a kert. Májusban, júniusban, júliusban a legcsodálatosabb, de ősszel is szép és télen is, amikor hó lepi az örökzöldeket. Mindig jól érzem itt magam, jó kiülni a padra és együtt lenni a természettel. Vannak útvonalak, kis pihenőhelyek. Szemlélődöm, figyelem a növényeket, szinte minden „énidőt” itt töltök