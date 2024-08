Felvételünkön Dudits Gergely, a Révész Hotel és Rosa Spa egyik tulajdonosa.

Fotó: Molcsányi Máté

– Egyelőre lapos ez a szezon: ugyan a hétvégéink nagyon telítettek, hétköznapokon kevesen jönnek. Az is tapasztalat, hogy a visszajáró csapatok lét- száma egyre csökken, és az itt töltött vendégéjszakáké is, ráadásul a többi szigetközi kempingtől szintén ezt hallom. A vendégek 99 százaléka magyar, de idén érkeztek hozzánk Angliából, Németországból, Ausztriából és Szlovákiából is – emelte ki Fűzfa Zoltán, a Dunaszigeti Ökopark vezetője.

Szép táj és nyugalom

Mint elmondta, a Covid idején volt a legtöbb vendégük a szezonban, a 2022-es és 2023-as nyaruk is jól sikerült. Még az ünnep körüli időszak „berobbanásában” bíznak. A dunaszigeti kemping üzemeltetője szerint az is nehézséget jelent, hogy a rezsiköltségek és a bérek emelkedtek, ezt viszont a tavaly kiküldött ajánlataikban nem tudták érvényesíteni. 2008 óta visszajáró vendég Hallgató Csaba Budapestről egyetemi társaival Dunaszigeten.

– Kipróbáltuk korábban a Rábát, Tiszát, Mosoni-Dunát, de nekünk itt a legjobb, Dunaszigeten. Szeretjük a tájat, a nyugalmat, kell a munkánk mellett a kikapcsolódás, évente jövünk ide – emelte ki, megjegyezve, hogy eleinte negyvenfős társasággal érkeztek a Szigetközbe, ez mostanra huszonötre csökkent. – Huszon­évesen még sátoroztunk, de már a kényelmesebb házakat választjuk, elsősorban a gyermekeink miatt. Fürdünk, kajakozunk, s a gyermekeink is sokat játszanak együtt – tette hozzá a fiatalember.