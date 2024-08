Ha reggel keressük fel a város fölé magasodó San Pietro-kastélyt, csendben és zavartalanul gyönyörködhetünk a panorámában.

Fotó: Csapó Balázs

Kulináris kalandok

Az olasz pizza egy egészen más szintet képvisel a tésztaételek világában. Ráadásul nem is kell mélyen a zsebünkbe nyúlni. Bár a népszerű turistahelyeken akár 15 eruót is elkérnek érte, de 10–15 perc sétáért cserébe már 5 euróért is kapható. Mi a Wallet Pizza apró helyiségébe menekültünk be egy vihar elől. Legnagyobb meglepetésünkre a kész pizzát – amelynek 5 eurós menüárába még egy jó olasz sör is belefért – négybe hajtották. A különleges tálalás rendkívül hatékonynak bizonyult, amellett, hogy séta közben is könnyen fogyasztható, garantálja, hogy az utolsó harapásra marad a legszaftosabb legsajtosabb rész. Ha valami érdekesebbre vágyunk, a Piazza delle Erbe sarkán a Minuti di Bauli édes tésztabuciba töltött változatos krémes süteményeket kínál, és mint a neve is mutatja, pillanatok alatt kész a helyben sütött finomság. A nyári melegben pedig a krém helyett fagylalttal is kérhetjük.

Szalámik lógnak a mennyezetről a helyi focacciásnál. A kis tálak felfogják a melegben kicsöppenő zsírt.

Fotó: Csapó Balázs

