Néhány éve alakult meg a Szigetköz Rotary Club: nyolcan váltak ki a mosonmagyaróvári Rotaryból, hogy egy új alapokra helyezett társaságot hozzanak létre, fiatalos lendülettel. Mára tizennyolc tagot számlál a karitatív szervezet, mely – amint a neve is jelzi – Szigetköz térségéből gyűjti össze a segíteni akarókat és egyben itt is fejti ki tevékenységét. Július óta Giczi Lajos vette át a klub vezetését, vele beszélgettünk.

– A Szigetköz Rotary Clubot, mint egy jól működő baráti társaságot jellemezném, mely jótékonysági programokat is szervez. Kiemelném a Moson Megyei Nők Egyesületével közösen immár harmadszorra szervezett családi egészségnapokat: legközelebb szeptember 14-én várjuk ingyenes szűrésekkel azokat, akik az egészségükért akarnak tenni, Ratkay Katalin és dr. Antal-Varga Dóra tagjaink főszervezésében – emelte ki Giczi Lajos.

A klubvezető büszkén számolt be a nyár elején szervezett I. Rotary Padel- és Teniszversenyük eredményéről is, melyen Fazekas Norbert koordinálásával rekordösszeget, több mint ötmillió forintot gyűjtöttek a szponzoroknak és nevezési díjaknak köszönhetően. Ebből egyébként rászoruló gyermekek kedvezményesen juthattak el a mosonmagyaróvári termálfürdőbe, nyári tábort támogattak, a családsegítő központ játékokat vásárolhatott. A Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület tehetséges fiataljainak a versenyekre való eljutását, szállását segítik. Az Éltes-iskolával is többéves a kapcsolat: onnan egy csoport a Familyparkba juthat el ősszel.

Giczi Lajos (balra) Szőcs Attilától vette át a klub vezetését.

Giczi Lajos 2009 óta tartozik a Rotary-közösséghez. Mint elmondta, a mosonmagyaróvári klub után más társaságok felépítésében is segített, így a székesfehérvári és a pannonhalmi rotarystákkal is működött együtt.

– Négy éve a Szigetköz Rotary Club alapító tagja voltam. Szeretném, ha ez a dinamikus, vállalkozó szellemű, összetartó csapat tovább bővülne, örülök, hogy a tagok szívesen jönnek a találkozókra. Vonzó eseményeket kívánunk rendezni, de szeretnénk egymást is jobban megismerni, a vállalkozásainkat bemutatni. Fontosnak tartom a kapcsolati hálót. Mi nem Mosonmagyaróvárban, hanem egy nagyobb térségben gondokodunk, Rajkától Győrig – tette hozzá az új klubvezető.