Heiner Bruno 7,5 éves vidám, boldog kisfiú. Jelenleg Bécsújhelyen (Wiener Neustadt) tanul kitűnő eredményekkel, a hétvégéket pedig Sarródon tölti a család.

- A baj idén januárban kezdődött, a jobb lábában egy erős izomgörcs jelentkezett. Megkezdték a vizsgálatokat és február végén a genetikai vizsgálat megerősítette a DMD betegséget. Szeretnénk elkerülni a kerekesszékbe kerülést, amit jelenleg egy génterápiával lehet megállítani aminek jelentős költsége van. A beavatkozást az USA-ban, vagy Dubaiban végeznék el, az előbbi költsége hozzávetőlegesen másfél milliárd forint lenne, az utóbbié pedig 1,2 milliárd forint - kezdte Heiner Csaba, a kisfiú édesapja, Sarródi otthonukban.

Bruno éjszakára boka- és lábszár merevítőt kap, ami nyugalmi állapotban is helyesen tartja a lábát.

Fotó: Máthé Daniella

A Duchenne-féle izomdisztrófia olyan örökletes betegség, amely fokozódó izomgyengeséggel, az izomtömeg csökkenésével jár. Az izomsejtek helyét az izommunkára képtelen zsírszövet és kötőszövet tölti ki, ebből adódóan a beteg egyre erőtlenebb lesz.

- Ha semmit nem tennénk, tíz éves korára kerekesszékbe kényszerülne a fiunk, utána pedig néhány éven belül kiterjedne a szívre és a légzőizmokra is a betegség - tette hozzá az édesapa. Jelenleg olyan szteroid jellegű speciális gyógyszert kap Bruno, aminek nincsenek mellékhatásai, vele együtt pedig rengeteg vitamint és aminosavat. A szülei és a testvére Lili mindent megtesznek érte.

- Heti négy alkalommal jár úszni, amit egyre jobban szeret. Kétszer megyünk fizikoterápiára a mozgáskoordináció javítása érdekében. Minden nap van torna és nyújtás, a gyakorlatsort a solymári Borsóházban sajátítottuk el. Sopronba járunk logopédushoz, mert a nyelv izomzata is gyenge. Szerencsére a torna és a logopédiai gyakorlatok is olyanok, amiket otthon lehet végezni - magyarázta Ágota, a kisfiú édesanyja. Éjszakánként boka- és lábszár merevítőt kap Bruno, ami nyugalmi állapotban is helyesen tartja a lábát.