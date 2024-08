Dr. Kincs Petra győri testépítő.

– Említette, hogy a nyár további része a feltöltődésé, de gondolom, az ősz megtervezése, a felkészülés és a versenyhelyszínek latolgatása már elkezdődött.

– Az IBFF szervezet nagyon szimpatikus lett számomra. Ők rendeznek világbajnokságot októberben a szlovéniai Koperben. Emellett egy másik versenyük is van Dél-Afrikában, de oda nehéz az eljutás. Emellett az INBA szervezet idehaza, Magyarországon rendezhet idén Natural Universe versenyt, amelyen szintén szeretnék elindulni.

Legutóbb Olaszországban bizonyított

A nyár a feltöltődésé

A győri kórház szájsebésze

– A külföldi versenyek gondolom, teljesen mások, mint egy idehaza megrendezett? Mi az a cél, amit feltétlenül szeretne elérni?

– Igen, a külföld mindig különlegesebb, az ember kicsit egy utazásnak fogja fel. Rengeteg embert ismerhetünk meg, szép helyszínekre juthatunk el. Biztos vagyok benne, hogy a profikártya aktiválása megnyithatja előttem a kapukat, a profi versenyzés igazán különleges ezen a téren.

Dr. Kincs Petra győri testépítő számos szép eredményt ért már el.

– Tíz év múlva hogyan láthatjuk majd dr. Kincs Petrát?

– Előrelépést szeretnék a munkahelyemen adjunktusként, szeretem, és a szakma az elsődleges számomra. A testépítés terén a profikártya kihasználása a legfontosabb, de nem is olyan régen elkezdtem elvégezni egy bírói képzést. Ha az sikerül, akkor bíráskodhatok versenyeken, ami szintén nem olyan egyszerű. A legprofibb versenyeken egyébként a bírákat is visszapontozzák, így közöttük is van rangsor. Ez új terep lehet majd számomra a jövőben. Kicsit összefonódik az anatómiával, az orvoslással, ezért is tetszik annyira. Mellette családot szeretnék.

NÉVJEGY: Dr. Kincs Petra 1982. március 5-én született Budapesten. Iskoláit Győrben, az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpontban végezte. Egyetemi (orvosi) diplomáját a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen szerezte meg 2005-ben. A Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház fej-, nyaksebészeti osztályán dolgozik 2005 óta. 2008-ban szerzett szakvizsgát arc-, állcsont-, szájsebészet terén. A Magyar Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Társaság tagja, a Magyar Orvosi Kamara tagja. A kórházi munka mellett magánrendelése van szájsebészként a vármegyeszékhelyen. A testépítői versenyzést 2021 őszén kezdte. Azóta számos sikert ért el.

Legutóbbi eredmények: WAF Universe, világbajnok Miss Fitness kategóriában (1. hely) WABBA Hercules Olympia, 2. hely Bodysport Hungary NAC világbajnokság, kvalifikáció: 1. hely Miss Shape kategóriában, 2. hely sportmodell 165 cm + kategóriában és 2. hely Fitness Figure kategóriában. WBPF 13. Európa-bajnokság, Európa-bajnok (1. hely) INBA Night of Champions International Championship Woman’s Figure, 3. hely IBFF Hungary Európa-bajnok (1. hely). Profi Woman’s Physique, 2. hely. WABBA-világbajnokság, 3. hely. Olaszország, Lucera (Puglia), Európa-bajnokság: 3 arany, 4 ezüst és 1 bronz. Két Európa-bajnoki arany.