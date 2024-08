A nem mindennapi verseny alakulásába most először a nézők is beleszólhatnak, így az is kiderül, melyik párosnak szurkoltak legtöbben, kiknek az indulását könnyítették meg a beérkező szavazatok. A TV2 idén immár ötödik alkalommal tűzi műsorára közönségkedvenc kaland-realityjét, az Ázsia Expresszt. Cserpes Laura kapuvári énekes és édesapja is csatlakozott műsorhoz.

Fotó: TV2

Az Ördög Nóra műsorvezetésével készült szuperprodukció ezúttal a Fülöp-szigeteken kezdődik, majd pár hét múlva Tajvanban ér véget. Az idei széria ráadásul minden eddiginél nagyobb kihívást tartogatott a sztárpárok számára. Az ázsiai kalandban ezúttal is készpénz, bankkártya és telefon nélkül, az otthon kényelmét hátrahagyva vágnak neki a nem mindennapi versenynek az Ázsia Expressz sztárpárjai: a TV2 műsorvezetői, Till Attila és Stohl András; Mikes Anna és Krausz Gábor, Cserpes Laura és édesapja, Cserpes István, Laky Zsuzsi és Dietz Guszti, Sáfrány Emese és Béres Anett, Jolly és Szuperák Barbara, Zámbó Krisztián és Zámbó Adrián, Zsigmond Angéla, tartalomgyártó és párja, Mészáros Bende.

Cserpes család a távoli világban

Cserpes Laura egy korábbi interjúban elmondta: azokra a szélsőséges helyzetekre, amelyek az Ázsia Expressz során érik az embert, nem lehet felkészülni.

– Ilyen élethelyzetekben még nem voltunk életünk során, mint a műsorban. Minden nagyon idegen volt számunkra, és hirtelen ért minket. De pont az ilyen dolgok miatt az emberben valamilyen olyan extra tartalékok bekapcsolnak, akár talpraesettségbe, figyelembe. A műsorban rájöhettünk, mennyi mindenre vagyunk képesek a határainkon túl. A műsor folyamán néha a mélypontok legalját éltük meg, de új alapokra helyeztük édesapámmal a kapcsolatunkat – mondta el a kapuvári énekes.

Hozzátette: a szélsőséges körülmények, hogy nem tudsz fürdeni, vagy hogy éppen földön kell aludnod nem okozott problémát számunkra, és jól megoldottuk. Ami volt, annak örültünk, és azt fogadtuk el.