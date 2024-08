A tűzifa iránti kereslet növekedésével a csalók is egyre aktívabbá válnak – írja a Nébih. A jogszerűtlen hirdetéseket megpróbálják kiszűrni, de a közösségi médiában gyakorlatilag bárki bármit hirdethet, erre érdemes figyelni. Ahogy a különféle trükközésekre is. Gyakran próbálnak keményfaként gyengébb fűtőértékű fát eladni, akár úgy is, hogy este, sötétben szállítják ki, a köbmétert és az erdei métert is szívesen variálják az áraknál, szóval érdemes résen lenni. Fűtési tanácsokkal is szolgál a Nébih: lehetőleg az előző évben, de legkésőbb nyár elején vásároljuk meg az évi tüzelőt, és hagyjuk száradni esőtől védett helyen. Figyeljünk arra is, hogy a méteres fa nem szárad úgy, mint ha fel lenne hasítva.

Megbízható kereskedőtől vásároljunk! – emeli ki a legfontosabb tanácsot Hankóné Kapl Tímea.

Fotó: Csapó Balázs

A legfontosabb, hogy száraz, azaz legfeljebb 30 százalék nedvességtartalmú tűzifával fűtsünk, ilyenből akár 30 százalékkal kevesebbre lehet szükség a fűtési szezonban, ez csökkenti a légszennyezést és kíméli a tüzelőberendezést is. Hankóné Kapl Tímea, a sokorópátkai Pinky-T Kft. képviselője is hasonlókat tanácsol.

A csersav kárt okoz

Ár-érték arányban a kemény lombos tűzifa kifizetődő, mert annak magas a fűtőértéke, magas a parázstartó képessége, tehát sokáig képes égni, meleget adni, amíg a lágy lombos fák, például a fenyő, a nyár, a fűzfa, hirtelen égnek el

– tudtuk meg.

– Kemény lombos fákat érdemes választani és tájékozódni arról, hogy melyiknek milyen a száradási ideje, van-e benne csersav, mint például a tölgyben, mert azt egy évet pihentetni kell. A csersav elkátrányosodik, kiül a fűtőberendezések oldalára, a kéményrendszerre, tönkreteszi a cserépkályhát. A tölgyet érdemes egy évvel előbb megvenni, hagyni jó szellős helyen. A kőrist, a bükköt is ajánlom, mert keményfák, vékony a kérgük, magas a fűtőértékük. A bükkfát is időben meg kell vásárolni, és fel kell dolgozni, mert különben nem hasad, hanem törik. A legkedveltebb, legismertebb keményfa az akác. Régen az akác volt a tűzifa, pedig a keményfák közül annak van a legalacsonyabb fűtőértéke, igaz, nagyon rövid a száradási értéke. Ha valaki később szerzi be a tüzelőjét, azért még jól tud vele fűteni – részletezte, és arról is beszélt, hogy megváltoztak a tűzifavásárlási szokások. Régen egy évre előre vásárolták az emberek a fát, hagyták, hogy kiszáradjon.

Tudták, hogy a következő évben is lesz hideg, évről évre kell rá készülni, ám ma már többnyire az adott télre vásárolnak be.

Más-más mázsák

Aki a hirdetéseket böngészi, az azt is látja, hogy nemcsak a fa minőségében van választék, hanem a mennyiségi megjelölésben is. – Ha valaki mázsára vesz fát nyáron, amikor száraz, az jól járhat, ám ha télen teszi ezt, akkor sokkal kevesebb fát tud venni ugyanakkora súllyal, hiszen több vizet vesz vele. Aki mázsára vesz fát, ragaszkodjon a hivatalos mérlegjegyhez, ne a szemmértékére alapozzon. A legkönnyebben ellenőrizhető, ha köbméterben van megadva a fa mennyisége. Gúlában vagy kupacban nehezebb átlátni, a legjobb a rakott kaloda. Lehet, hogy picivel drágább, mint az ömlesztett köbméter, de a fa 25 vagy 33 centiméteresre van vágva, a kalodában összerakják, majd hátfalas emelő rakja a helyére, már csak le kell takarni a tároláshoz – mondta Tímea, aki azt is hozzátette, hogy a tűzifa ára fafajtától függően 28 és 30 ezer között alakul ömlesztett köbméteres faként, és bruttó 58 ezer forintba kerül egy rakott kaloda.