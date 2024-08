A Földet érő UV nagy részét az ózonréteg kiszűri, de az átjutó UV-sugárzás mennyisége, amely egész évben éri az embereket, egyre nő.

– A napfürdőzés fontos szerepet játszik a D-vitamin-képzésben, amelyre a szervezetnek szüksége van. Ugyanakkor a túl sok napon való tartózkodásnak káros hatásai is vannak. Egyrészt esztétikai következményei lehetnek, mint a szeplők vagy a bőröregedés. Másrészt a bőrünk nem felejt, tehát összeadódik az életünk alatt szerzett UV-sugárzás, amely növeli a melanoma kialakulásának esélyét. A legfontosabb a megelőzés, amely az önvizsgálatot és a rendszeres bőrgyógyászati kontrollt jelent. Az anyajegyek vizsgálatát a bőrgyógyász már egy modern, mesterséges intelligenciával rendelkező eszköz segítségével végzi, amely akár kétszázszoros nagyításra képes – mondta el Köőné Tóth Katalin, a New Skin Lézercentrum bőrgyógyász­asszisztense. Hozzátette: a megelőzésben fontos szerepet játszik a fényvédők használata egész évben.

Fotó: Máthé Daniella

– Manapság sokféle fényvédőt kapni, melyeknek két fajtáját különböztetjük meg: a fizikai és kémiai szereket. Mindezek mellett vannak már UV-szűrős ruházatok is, melyek hosszabb ideig védelmet nyújtanak.

Az UV-sugárzásnak nemcsak a bőrünkre, hanem szemünkre nézve is káros hatásai lehetnek.

– Az UV-sugárzás egyértelműen összefüggésbe hozható a kúszóhályoggal, ami egy kötőhártya-vastagodás. Továbbá olyan gyakori szembetegségek kialakulásában is szerepet játszik, mint a szürke hályog, de akár rákot is okozhat a szemhéj bőrén, illetve magában a szemben. Ha viszonylag rövid időn belül nagymértékű sugárzás éri a látószervet, az védelem nélkül megég. Ilyenkor néhány nap alatt regenerálódik, de addig olyan heves panaszokat okoz, mint a könnyezés, a szúró, égő érzés vagy a homályos látás – részletezte dr. Horváth Éva, a New Eye Lézerszemészet szakorvosa.

– Az egészséges felnőtt emberi szem rendelkezik saját védelmi rendszerrel, de a korral az anti­oxidánsok mennyisége csökken, amelyek utánpótlásáról helyes táplálkozással gondoskodhatunk. Az UV-behatások megelőzésének leghatékonyabb módja, ha már fiatal kortól UV-A és UV-B szűrős napszemüveget használunk, melyek UV400-as jelzéssel vannak ellátva, ezek a sugárzás száz százalékát blokkolják. Csecsemőkorban még elég a nagy karimájú kalap – mondta el a szakorvos.