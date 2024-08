– Jövőre jubileumhoz érkezik a zenekar: a Republic a fennállásának 35. születésnapját ünnepli. Ahogy korábban fogalmazott: nemcsak otthon ülnek, hanem folyamatosan alkotnak, új dalok születnek.

– Több olyan zenekar van, akik egy idő után belesüppedtek abba, amit csinálnak. Mi nem egy retró zenekar vagyunk, és nem akarunk azok lenni. Én is folyamatosan keresem azokat a kapcsolatokat, akikkel mindig egy kicsit új úton tudunk elindulni. Írtunk dalt már Bagossy Norberttel vagy éppen a New Level Empire együttessel. Mindig nyitott füllel járok a világban jómagam is, folyamatosan azon gondolkodom, hogyan tudnánk készíteni még egy új dalt. Ez sok esetben bejön, néha nem, de ez a lelkemet is ápolja. A születésnap a fővárosban lesz majd, az MVM Dome-ban. Nagy helyszín lesz. Itt, a győri koncerten mintegy húszezer ember érezte jól magát. Ha őket be tudjuk vinni erre a hatalmas és fantasztikus helyszínre, én már akkor különösen boldog leszek. Úgy érzem, ez a születésnap tökéletes lesz, és nem akármilyen koncerttel tudunk majd együtt ünnepelni azokkal az emberekkel, akik szeretnek bennünket.

– Folyamatosan koncertező zenekar a Republic?

– Igen. Nem azok vagyunk, akik bemennek egy ilyen helyre, mint például a budapesti helyszín, csinálnak egy nagy bulit és vége. Itt, a vármegyeszékhelyen is megtelt a Dunakapu tér. Szép este volt. Szép volt, mert olyan emberekkel találkozhattam itt, akik a jövő nagy reménységei.