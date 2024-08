Ez ugyan a 7. Baráti Bográcsos Banzáj, de már a tizedik ilyen rendezvényünk, hiszen előtte is voltak a főzéssel kapcsolatos programjaink

– árulta el Vass-Odor Melinda szervező, a Timaffy László Művelődési Ház és Könyvtár kulturális csoportjának vezetője.

– Amellett, hogy a rendezvény a helyi identitást erősíti, az is látható, hogy milyen széles látókörűek a győrújbarátiak. 27 főzőcsapat jelent meg a nagy meleg ellenére, mindannyian egy általuk választott jótékony célra gyűjtenek. Szívet melengető érzés, hogy milyen sokan támogatják az egyesületeket, civileket, az óvodát, az iskolát. Nem csak helyiek jöttek főzni, vannak Győrből, a környékből is.

Összejönnek az emberek, jobban megismerik egymást, barátkoznak

- mondta Kóbor Attila polgármester. - Találkoztam olyan csapattal, akik most költöztek a faluba és azért jöttek el, hogy jobban be tudjanak illeszkedni. De nem csak helyből érkeztek a vendégek, testvértelepüléseinkről, Szlovákiából, a Vajdaságból is eljöttek ismét. Nagyon örvendetes, hogy van utánpótlás is, hiszen a most végzős nyolcadik osztályosok is főztek a versenyen, és fakanalat ragadott a Baráti Hagyományőrző Egyesület ifjúsági csapata is.