Az ötletgazda, szervező a Láziban élő Bodóczki Anita és családja, korábban már megírtuk nem mindennapi történetüket. A többdiplomás vasútfejlesztő mérnök férj és feleség három gyermekükkel a budapesti belvárosi létet cserélték le a faluszéli gazdálkodásra. A betyártalálkozóval ismét meglepőt és új színt hoznak a bakonyalji falvak életébe.

– A találkozó célja, hogy a magyar hagyományok egy kis szeletét életre keltsük, közelebb hozzuk az érdeklődőkhöz és megismertessük velük a kulturális örökségünket. Szervezőként fontosnak tartjuk, hogy a résztvevők testközelből tapasztalják meg hagyományaink varázsát. Mottónk: „A hagyományt nem őrizni, hanem éltetni és viselni kell!” – mondta lapunknak Bodóczki Anita.

A betyártalálkozóra az ország különböző pontjairól, valamint a Felvidékről és a Vajdaságból is érkeznek. A rendezvény keretében nemcsak betyárokkal, de csikósokkal és fogatosokkal is találkozhatnak a látogatók. Gazdag és színvonalas színpadi előadások lesznek, illetve kézműves- és termelői vásár idézi meg a régi idők piactereit. A nap során főzőversenyt is tartanak, ahol a versenyzők hagyományos magyar ételeket készítenek bográcsban. A kisgyermekes családokat szintén gazdag program várja, valamint íjászbemutató is színesíti a találkozót. A csikósok és betyárok látványos felvonulását követően szürkemarha-bemutatóra és ostoros produkcióra invitálják az érdeklődőket.