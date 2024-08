Már az R-GO koncert idején rázendített, és később sem tágított az esős időjárás szombaton este, a Szent István Napok nyitónapján. A fesztivál Facebook oldalán közzé is tették a szervezők, hogy a Valmar és a Vad Frutti fellépéséről hamarosan döntenek. Többen írták is hozzászólásban, hogy távolabbról érkeznének, akár Győrből, akár Ausztriából.

Végül csak megtartották a koncertet.

Valkusz Milán és Marics Peti fokozták a hangulatot, az ömlő esővel is küzdve. Koncert közben a viharos időjárás több fennakadást okozott, de a fiúk hősiesen kitartottak - ahogy sokan a rajongók közül.