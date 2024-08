Dr. Schmidt Péter győri gyermekorvos minden évben megemlékezik a neves napról a körzetéhez tartozó kismamákkal. Nem volt ez másként csütörtökön reggel sem. Az édesanyákat és a védőnőt is virággal köszöntötte.

Az anyatejben rengeteg ásványi anyag, vitamin, életfontosságú ellenanyag és alkotóelem található, így a legideálisabb táplálékot jelenti a kisbabák számára. A benne lévő összetevőknek köszönhetően minőségileg és mennyiségileg is biztosítja a gyermek idegrendszerének, valamint fizikumának megfelelő fejlődését, amely a kicsik első életévében a leggyorsabb. Az anyatejes táplálás szoros kötődést hoz létre az anya és gyermeke között. Tanulmányok szerint minél tovább szoptat az édesanya, annál a kisebb a rizikója egy petefészek vagy emlőráknak

– állapította meg a doktor úr a reggeli kis ünnepségen a gyermekorvosi rendelőben, majd azt is hozzátette, hogy a WHO ajánlása szerint hat hónapos korig szükséges a szoptatás, de sok helyen, így hazánkban is akár két éves korig anyatejjel táplálják a csecsemőket.

– Körzetemben nagyon kedvező adatokról tudok beszámolni. Július 30-ig 10 százalékkal többen születtek a körzetünkben mint tavaly. Minden szülőnek felhívjuk a figyelmét a szoptatás fontosságára, főleg a szorosabb személyes kontaktus miatt. A védőnőnk adatai szerint négy hónapos korig tavaly az édesanyák 60 százaléka, az idén pedig 82 százaléka szoptatott. Hat hónapos korig a tavalyi 52-ről 60 százalékra nőtt, és ami érdekes, 1 éves korban a tavalyi 40-ről 54 százalékra nőtt a szoptatás aránya – jelezte a doktor úr a szoptatás népszerűségét.

Jeles Andrea a kis mosolygós babával, a nyolc hónapos Mátyással érkezett a rendelőbe. Mint az édesanya elmondta, legalább egy éves koráig szeretné szoptatni kisfiát, mert úgy gondolja, hogy minden tápanyagot megkap az anyatejjel, de a kötődés is jobban kialakul közöttük.

Jeles Andrea és kisfia, Mátyás.

Fotó: Molcsányi Máté

A négy éves Márton szeretettel ölelgette kis testvérét, a kilenc hónapos Dánielt. – A szoptatás nálam elég szerencsésen alakult annak ellenére, hogy mindkét gyermekem császárral született. Már a kórházi tartózkodás alatt is tudtam szoptatni, bár az eleje döcögősen ment. Az anyatej egy csoda, mindig kéznél van, nem kell melegíteni. Mártont is két éves korig tápláltam anyatejjel, azt tervezem, hogy a kicsit is addig, amíg igényeli – árulta el a fiatal anyuka, Eszlingerné Alasztics Edina.