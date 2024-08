Az idei Arcus öt hangversenye Mozart és a nemrégiben elhunyt Eötvös Péter munkásságát állította párhuzamba, ami már önmagában is izgalmas párosítás volt, hát még ha hozzátesszük, hogy a kiváló magyar komponista – utolsó munkáinak egyikeként – saját maga válogatta ki az elhangzó műveket az idei fesztivál zenei kínálatának művészeti vezetőjével, Keller Andrással, aki nemcsak karmesterként, hanem hegedűművészként is több ízben színpadra állt. Igazán egyedülálló élményt jelentett a taps nélküli hajnali hangverseny, ahol napfelkeltekor a zenészek közvetlen közelében foglalt helyet a közönség a 800 éves bazilika felső szentélyében, ahogyan a Boldogassszony-kápolnában megrendezett kamarazenei koncert, vagy a Párbeszédek címet viselő nyitóhangverseny is ünnepszámba ment, amelyet a szünetben a 800 éves Bazilika homlokzatára vetített fényfestés csak még emelkedettebbé tett.

Arcus Temporum – jövőre is különleges pillanatokkal készül a Pannonhalmi Főapátság.

Fotó: Andras D.Hajdu

Szintén egyedülálló élményt nyújtott az Eötvös-ösvény, amelynek több állomásán találkozhattak összművészeti előadással a résztvevő nézők. „Én minden második évben vagyok a fesztivál művészeti vezetője, az idei programot két évvel ezelőtt kezdtük el tervezni. Szerettem volna, hogy az idei Arcuson Eötvös Péter Mozarttal találkozzon; amikor ezt elmondtam neki, rendkívül örült az ötletnek. Több Mozart-ihletésű műve is van, amelyek el fognak hangzani a fesztiválon. Nagy vonalakban tudtuk átbeszélni, hogy milyen jellegű darabokat szeretne, hogy megszólaljanak, mielőtt Péter márciusban távozott közülünk.” – mondta el egy interjúban Keller András művészeti vezető.

A szerzetesközösség az idei Arcuson – ahogy az egész emlékévben – arra törekedett, hogy Ferenc pápa szavait, miszerint a Pannonhalmi Főapátság az ország nagy lelki emlékműve, az imádság helye és a testvériség hídja, jelenvalóvá tegye. A spirituális és képzőművészeti programok a Bazilika800 emlékévre reflektáltak. Hortobágyi T. Cirill főapát személyesen vezette végig a résztvevőket a nyolcszáz éves templomon az Ybl-díjas építész, Gutowski Robert és David Yengibarian harmonikaművész társaságában, az Orgonatúrán pedig a főapátság különleges hangszereit ismerhették meg az érdeklődők. Arra hívták a vendégeket, hogy „szánjunk időt arra, hogy a 800 éves templomban otthonra találjunk. Töltsünk el időt a kultúrában, a zene, a képzőművészet, az irodalom és a spiritualitás terében. A huszadik fesztivál igazi ünnep volt. Ünnepe Mozartnak és Eötvös Péternek, ünnepe a találkozásoknak, egyszersmind ünnepe az elmélyülésnek is. Átélve a művészek és vendégek koncentrált, odaadó jelenlétét, igényüket a csöndre és találkozásra, lelkesedésüket az ünnepelt szerzetestemplom iránt, születésnapi ajándékként abban kaptunk megerősítést, hogy érdemes így folytatnunk, nekünk szervezőknek, munkatársaknak, művészeti vezetőknek és önkénteseknek, és hogy az Arcus Temporum Fesztivál nagy családját építenünk kell és nagyon-nagyon szeretnünk.” – fogalmazta meg Dejcsics Konrád atya, a fesztivál igazgatója.