Szórakozás 1 órája

Apostol, A jó LaciBetyár és szakmai nap a traktorfesztiválon Levélen – Fotók

Pénteken elstartolt Mosonmagyaróvár térségének egyik legnagyobb fesztiválja: Levélen most a traktoroké a főszerep, de szakmai napot is szerveztek és a szórakozásra is gondoltak a szervezők.

Mészely Réka Mészely Réka

Fotó: Kerekes István

Kiss Béla levéli polgármester nyitotta meg a tizennegyedik alkalommal megszervezett veterántraktor és családi nap keretében a szakmai programot, melyen részt vett Nagy István agrárminiszter, a térség országgyűlési képviselője is. A faluvezető, mint elmondta, egy határon átnyúló program keretében harmincezer eurót nyertek, így még színes programokkal készültek és ez is a mindenkori cél, hogy egyre színvonalasabb legyen a rendezvény. Idén egyébként testvértelepülési találkozó is az esemény, melyre várják az osztrák Nyulas (Jois) és a felvidéki Ekecs képviselőit.

Apostol, A jó LaciBetyár és szakmai nap a traktorfesztiválon Levélen Fotók: Kerekes István

A szakmai programmal Ujhelyi Imre előtt tisztelegnek: az érdeklődők hallhattak előadást a drónokról, a Baráthegyi Levendulásról, a Mosonmagyaróvár és Vidéke Ipartestület múltjáról, jelenéről és jövőjéről, borokról – melyekből három tételt meg is kóstolhattak. Közönségvonzó programokkal is készültek: a Réparetekmogyoró interaktív zenés műsorral a gyermekeknek kedveskedtek, a Fitos Dezső társulat néptáncszínházi előadásában ízelítőt nyújtott a Kárpát-medence kimeríthetetlen és változatos tánckultúrájából. Fellépett A jó LaciBetyár, majd a rúdtánc és légtorna bemutató után az Apostol együttes és Roby&Adél. Szombat 10 órakor felvonulnak a traktorok a község utcáin, majd a Május 1 ligetben folytatódik a program főzőversennyel, gyermekprogramokkal, délután az Államalapítás és az Új Kenyér Ünnepe alkalmából községi elismeréseket adnak át, s több koncert is lesz, sztárvendég Kefír/V-Tech.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!