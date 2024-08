- Mi, védőnők az anyatejes táplálást, a szoptatást tartjuk az egyik legfontosabb dolognak a gyermek érkezésekor, hiszen az anyatej az első hónapokban a legideálisabb táplálék egy újszülött csecsemő számára. Minden olyan ásványi anyagot, vitaminokat, fehérjéket, cukrokat tartalmaz, ami az adott korú csecsemőnek a legmegfelelőbb, és ezzel a rendezvénnyel ezt szeretnénk népszerűsíteni. Idén leginkább a programokra fókuszáltunk - mondta el Molnár-Ságodi Boglárka, soproni védőnő.

A védőnők egyébként már a várandósság ideje alatt igyekeznek felkészíteni az édesanyákat az anyatejes táplálásra. - Az első napokban a kórházban már nagyon sokat segítenek ott az orvosok, illetve a csecsemős nővérek az édesanyáknak. Amikor pedig hazaértek a kórházból az újszülöttel az első látogatás során tanácsokat adunk ápolással kapcsolatban, megmutatjuk a helyes mellre tételt és bátorítjuk az édesanyákat. Ha nehezen indul be a tejtermelés szoktunk javasolni tejserkentőket, de mindenképp fontos a változatos és a megfelelő mennyiségű táplálék elfogyasztása, illetve sok-sok folyadékbevitel. Mindezen felül arra is szüksége van az édesanyának, hogy támogassa a család, hiszen ez első napok minden téren nehezek tudnak lenni - részletezte Molnár-Ságodi Boglárka.

Az Erzsébet-kerti programon mintegy kétszázan vettek részt, ahol kisbabások közösen kapcsolódhattak ki, beszélgethettek és tapasztalatot is cserélhettek. - Tavaly már voltunk ezen a rendezvényen, így nem volt kérdés, hogy idén is jövünk. Kellemes napot tölthetünk itt, és a kisfiamnak is jót tesz a gyerektársaság. A most két és féléves kisfiamat én is anyatejesen tápláltam, hiszen fontosnak tartottam, hogy megadjak neki minden fontos vitamint és tápanyagot. Külön öröm számomra, hogy itt Sopronban is megemlékezhetünk erről a világnapról - osztotta meg véleményét Pálfi Kata.