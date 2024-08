Legnagyobb sajnálatomra, csalódnom kellett, ugyanis egyetlen lengyel árussal nem találkoztam. Lengyel termék nélkül mégsem kellett távoznom, egy kedves úriember ugyanis néhány különleges sajtot, füstölt sprotnit, és lengyel fűszerkeveréket is árult. Mint megtudtam, havonta egyszer elautózik Lengyelország északi részébe és onnan szerzi be áruját. A Dunántúl piacait is járja, de ő sem nagyon találkozik lengyel termékkel. Azt mondja, a lengyelek és más külföldiek 1985 körül jártak szívesen hazánkba, de azóta nem jönnek áruikkal, amióta a piacokat is szigorúan ellenőrzik és nem tudják olcsóbban adni termékeiket.

Jártamban, keltemben itt is ott is Zoli bácsit szólították. Mint kiderült, a piac házigazdáját, Lévai Zoltánt kereste mindenki. Hol egy jó szót, egy történetet, vagy csak problémájukat beszélték meg vele. Ő és felesége Mariann már nyugdíjasok, de az életük a piac, már nem is tudnának meglenni nélküle. Szívükön viselik az árusok sorsát, mindenkit személyesen ismernek. A családias hangulatot is jelzi a Zoli bácsi megszólítás.